Згідно з вашим прогнозом, Solid потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ 0,966888 у 2025 році.

Згідно з вашим прогнозом, Solid потенційно може зрости на 5,00% і досягти торгової ціни у $ 1,0152 у 2026 році.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна SOLID на 2027 рік становить $ 1,0659 з темпом зростання у 10,25%.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна SOLID на 2028 рік становить $ 1,1192 з темпом зростання у 15,76%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна SOLID у 2029 році становить $ 1,1752, а темп зростання складає 21,55%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна SOLID у 2030 році становить $ 1,2340, а темп зростання складає 27,63%.

У 2040 році ціна Solid потенційно може зрости на 107,89% і досягти торгової ціни у $ 2,0100.

У 2050 році ціна Solid потенційно може зрости на 238,64% і досягти торгової ціни у $ 3,2742.