Сьогоднішня ціна Smoothy (SMTY)

Поточна ціна Smoothy (SMTY) сьогодні становить 0.00339158 USD з ринковою капіталізацією $ 309.74K USD. Ціна SMTY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Smoothy:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 284.79K USD

- зміна ціни Smoothy протягом дня — -1.01%

- циркуляційна пропозиція – 91.46M USD

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