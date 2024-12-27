Ціна Smoothy (SMTY)
Поточна ціна Smoothy (SMTY) сьогодні становить 0.00339158 USD з ринковою капіталізацією $ 309.74K USD. Ціна SMTY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Smoothy:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 284.79K USD
- зміна ціни Smoothy протягом дня — -1.01%
- циркуляційна пропозиція – 91.46M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Smoothy до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Smoothy до USD становила $ +0.0005822725.
За останні 60 днів зміна ціни Smoothy до USD становила $ -0.0001506570.
За останні 90 днів зміна ціни Smoothy до USD становила $ -0.001267887325903115.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.01%
|30 днів
|$ +0.0005822725
|+17.17%
|60 днів
|$ -0.0001506570
|-4.44%
|90 днів
|$ -0.001267887325903115
|-27.21%
Останній аналіз цін Smoothy: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.36%
-1.01%
+1.03%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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