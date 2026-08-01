Сьогоднішня ціна SINBAD CREW BASE

Поточна ціна SINBAD CREW BASE (SCB) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,36% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SCB до USD становить $ 0 за SCB.

SINBAD CREW BASE наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 73 900, з циркуляційною пропозицією у 1,00B SCB. Протягом останніх 24 годин SCB торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці SCB змінився на -0,00% за останню годину та на -6,42% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо SINBAD CREW BASE (SCB)

Ринкова капіталізація $ 73,90K$ 73,90K $ 73,90K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 73,90K$ 73,90K $ 73,90K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація SINBAD CREW BASE — $ 73,90K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SCB — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 73,90K.