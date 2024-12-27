Ціна Sakura (SKU)
Поточна ціна Sakura (SKU) сьогодні становить 0.00136358 USD з ринковою капіталізацією $ 216.58K USD. Ціна SKU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Sakura:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 47.81K USD
- зміна ціни Sakura протягом дня — +0.72%
- циркуляційна пропозиція – 159.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Sakura до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Sakura до USD становила $ +0.0003058098.
За останні 60 днів зміна ціни Sakura до USD становила $ +0.0012255023.
За останні 90 днів зміна ціни Sakura до USD становила $ +0.0005974605659705218.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.72%
|30 днів
|$ +0.0003058098
|+22.43%
|60 днів
|$ +0.0012255023
|+89.87%
|90 днів
|$ +0.0005974605659705218
|+77.99%
Останній аналіз цін Sakura: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.08%
+0.72%
+64.25%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Sakura is a substrate-based parachain candidate specifically built for the cross-chain DeFi ecosystem on Kusama. Building on the success of the Rococo testnet, the stage for Kusama has been set as the first “mainnet” to utilize the power of Substrate.
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