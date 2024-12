Що таке Sakura ( SKU)

Sakura is a substrate-based parachain candidate specifically built for the cross-chain DeFi ecosystem on Kusama. Building on the success of the Rococo testnet, the stage for Kusama has been set as the first “mainnet” to utilize the power of Substrate.

