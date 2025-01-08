Сьогоднішня ціна Riser (RIS)

Поточна ціна Riser (RIS) сьогодні становить 0.07809 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна RIS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Riser:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 33.29K USD

- зміна ціни Riser протягом дня — -8.82%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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