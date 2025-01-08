Ціна Riser (RIS)
Поточна ціна Riser (RIS) сьогодні становить 0.07809 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна RIS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Riser:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 33.29K USD
- зміна ціни Riser протягом дня — -8.82%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Riser до USD становила $ -0.0075570559437292.
За останні 30 днів зміна ціни Riser до USD становила $ +0.0044970937.
За останні 60 днів зміна ціни Riser до USD становила $ +0.0082219399.
За останні 90 днів зміна ціни Riser до USD становила $ -0.02341367032336871.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0075570559437292
|-8.82%
|30 днів
|$ +0.0044970937
|+5.76%
|60 днів
|$ +0.0082219399
|+10.53%
|90 днів
|$ -0.02341367032336871
|-23.06%
Останній аналіз цін Riser: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.73%
-8.82%
+13.58%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
A virtual world connecting the crypto economy to business, shopping, sports, gaming and entertainment. Riser ($RIS) is the lifeblood of Metarise, forming the currency for all in-experience purchases from our upcoming marketplace, to event tickets of all occasions happening inside Metarise city. Use cases Acting as the official currency of Metarise city, $RIS has multiple use cases within the Metarise ecosystem. $RIS will be utilized for the following purposes: - Purchase of Metarise city land plots - Rental of Metarise city land plots - Usage inside Metarise space - Purchase of in-world items inside the Metarise marketplace - Purchase of tickets for in-world exhibitions, concerts and other events happening in Metarise city The currency for an all encompassing marketplace for: - Purchasing/selling goods/items - Purchasing/selling services - Fundraising - Charitable activities
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