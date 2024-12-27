Сьогоднішня ціна Powerledger (POWR)

Поточна ціна Powerledger (POWR) сьогодні становить 0.247991 USD з ринковою капіталізацією $ 131.63M USD. Ціна POWR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Powerledger:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.69M USD

- зміна ціни Powerledger протягом дня — +6.99%

- циркуляційна пропозиція – 529.76M USD

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