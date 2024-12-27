Ціна Pog (POG)
Поточна ціна Pog (POG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 516.87K USD. Ціна POG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Pog:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 31.08K USD
- зміна ціни Pog протягом дня — -9.41%
- циркуляційна пропозиція – 999.94M USD
Отримуйте оновлення цін POG до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни POG.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Pog до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Pog до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Pog до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Pog до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-9.41%
|30 днів
|$ 0
|-65.07%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Pog: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.10%
-9.41%
-4.80%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
From gaming roots to memecoin. The image that started it all featured streamer Ryan "Gootecks" Gutierrez with a shocked or surprised expression during a viral moment, eventually becoming one of the most iconic Twitch emotes. Pog is all about that raw emotion and capturing a moment in time. Scored a Victory Royale live on stream? POG. Born from gaming culture, our project now brings the pog spirit to life through a penguin inspired by the classic Pingu animations—arguably one of the first true poggers. The heart of our project is simple: anyone can pog, and a pog moment can happen anytime, anywhere. In the world of crypto, there are endless pog moments, from life-changing events to unforgettable experiences.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 POG до AUD
A$--
|1 POG до GBP
￡--
|1 POG до EUR
€--
|1 POG до USD
$--
|1 POG до MYR
RM--
|1 POG до TRY
₺--
|1 POG до JPY
¥--
|1 POG до RUB
₽--
|1 POG до INR
₹--
|1 POG до IDR
Rp--
|1 POG до PHP
₱--
|1 POG до EGP
￡E.--
|1 POG до BRL
R$--
|1 POG до CAD
C$--
|1 POG до BDT
৳--
|1 POG до NGN
₦--
|1 POG до UAH
₴--
|1 POG до VES
Bs--
|1 POG до PKR
Rs--
|1 POG до KZT
₸--
|1 POG до THB
฿--
|1 POG до TWD
NT$--
|1 POG до CHF
Fr--
|1 POG до HKD
HK$--
|1 POG до MAD
.د.م--