Сьогоднішня ціна PERQ (PERQ)

Поточна ціна PERQ (PERQ) сьогодні становить 0.00330923 USD з ринковою капіталізацією $ 841.43K USD. Ціна PERQ до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності PERQ:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 78.41K USD

- зміна ціни PERQ протягом дня — -15.39%

- циркуляційна пропозиція – 254.00M USD

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