Ціна PERQ (PERQ)
Поточна ціна PERQ (PERQ) сьогодні становить 0.00330923 USD з ринковою капіталізацією $ 841.43K USD. Ціна PERQ до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PERQ:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 78.41K USD
- зміна ціни PERQ протягом дня — -15.39%
- циркуляційна пропозиція – 254.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PERQ до USD становила $ -0.000602272194119258.
За останні 30 днів зміна ціни PERQ до USD становила $ -0.0017266274.
За останні 60 днів зміна ціни PERQ до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни PERQ до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000602272194119258
|-15.39%
|30 днів
|$ -0.0017266274
|-52.17%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін PERQ: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.44%
-15.39%
+12.02%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
PERQ brings Supercharged Launchpools to Ethereum and Arbitrum. The concept is simple. Stake your idle Stablecoins (USDT, USDC, or DAI) or ETH in our PERQ Pools to earn your favorite tokens of today or tomorrow. PERQ offers users pools where they exchange their yield for unlaunched tokens, which will be released on TGE without any locks. Similarly, the user's stake is never locked and can always be withdrawn
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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
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A$0.005294768
|1 PERQ до GBP
￡0.002647384
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€0.0031768608
|1 PERQ до USD
$0.00330923
|1 PERQ до MYR
RM0.014891535
|1 PERQ до TRY
₺0.1169150959
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¥0.5230899861
|1 PERQ до RUB
₽0.3549149175
|1 PERQ до INR
₹0.2839650263
|1 PERQ до IDR
Rp53.3746699469
|1 PERQ до PHP
₱0.1930935705
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￡E.0.1676124995
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R$0.020186303
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C$0.0047321989
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৳0.403064214
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₦5.1147127957
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₴0.1400135213
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Bs0.17538919
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Rs0.9220176626
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NT$0.1084103748
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Fr0.002978307
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