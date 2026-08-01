Сьогоднішня ціна PEAK

Поточна ціна PEAK (PEAK) сьогодні становить $ 0, зі зміною 15,47% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PEAK до USD становить $ 0 за PEAK.

PEAK наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 355 573, з циркуляційною пропозицією у 750,00M PEAK. Протягом останніх 24 годин PEAK торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00152593, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці PEAK змінився на -2,90% за останню годину та на +185,10% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 24,81K.

Ринкова інформація щодо PEAK (PEAK)

Ринкова капіталізація $ 355,57K$ 355,57K $ 355,57K Обсяг (за 24 год) $ 24,81K$ 24,81K $ 24,81K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 474,10K$ 474,10K $ 474,10K Циркуляційне постачання 750,00M 750,00M 750,00M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація PEAK — $ 355,57K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 24,81K. Циркуляційна пропозиція PEAK — 750,00M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 474,10K.