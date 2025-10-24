Інформація щодо ціни Oneoneone (SN111) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,697016 $ 0,697016 $ 0,697016 Мін. за 24 год $ 0,747694 $ 0,747694 $ 0,747694 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,697016$ 0,697016 $ 0,697016 Макс. за 24 год $ 0,747694$ 0,747694 $ 0,747694 Рекордний максимум $ 0,879046$ 0,879046 $ 0,879046 Найнижча ціна $ 0,326681$ 0,326681 $ 0,326681 Зміна ціни (за 1 год) +0,57% Зміна ціни (1 дн.) -0,02% Зміна ціни (за 7 дн.) +13,71% Зміна ціни (за 7 дн.) +13,71%

Актуальна ціна Oneoneone (SN111) становить $0,746649. За останні 24 години SN111 торгувався між мінімумом у $ 0,697016 і максимумом у $ 0,747694, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SN111 становить $ 0,879046, тоді як його історичний мінімум — $ 0,326681.

Що стосується короткострокових результатів, то SN111 змінився на +0,57% за останню годину, -0,02% за 24 години та на +13,71% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Oneoneone (SN111)

Ринкова капіталізація $ 1,10M$ 1,10M $ 1,10M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,10M$ 1,10M $ 1,10M Циркуляційне постачання 1,48M 1,48M 1,48M Загальна пропозиція 1 475 071,445018239 1 475 071,445018239 1 475 071,445018239

Поточна ринкова капіталізація Oneoneone — $ 1,10M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SN111 — 1,48M, зі загальною пропозицією 1475071.445018239. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,10M.