Сьогоднішня ціна Minds (MINDS)

Поточна ціна Minds (MINDS) сьогодні становить 0.02739304 USD з ринковою капіталізацією $ 249.81K USD. Ціна MINDS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Minds:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 98.88 USD

- зміна ціни Minds протягом дня — +2.50%

- циркуляційна пропозиція – 9.12M USD

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