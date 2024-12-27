Ціна Minds (MINDS)
Поточна ціна Minds (MINDS) сьогодні становить 0.02739304 USD з ринковою капіталізацією $ 249.81K USD. Ціна MINDS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Minds:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 98.88 USD
- зміна ціни Minds протягом дня — +2.50%
- циркуляційна пропозиція – 9.12M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Minds до USD становила $ +0.00066687.
За останні 30 днів зміна ціни Minds до USD становила $ -0.0025570663.
За останні 60 днів зміна ціни Minds до USD становила $ +0.0043834616.
За останні 90 днів зміна ціни Minds до USD становила $ +0.00182578748036786.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00066687
|+2.50%
|30 днів
|$ -0.0025570663
|-9.33%
|60 днів
|$ +0.0043834616
|+16.00%
|90 днів
|$ +0.00182578748036786
|+7.14%
Останній аналіз цін Minds: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.42%
+2.50%
-0.09%
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