Сьогоднішня ціна Level USD (LVLUSD)

Поточна ціна Level USD (LVLUSD) сьогодні становить 1.002 USD з ринковою капіталізацією $ 19.43M USD. Ціна LVLUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Level USD:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.49K USD

- зміна ціни Level USD протягом дня — -0.07%

- циркуляційна пропозиція – 19.37M USD

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