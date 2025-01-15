Ціна Level USD (LVLUSD)
Поточна ціна Level USD (LVLUSD) сьогодні становить 1.002 USD з ринковою капіталізацією $ 19.43M USD. Ціна LVLUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Level USD:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.49K USD
- зміна ціни Level USD протягом дня — -0.07%
- циркуляційна пропозиція – 19.37M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Level USD до USD становила $ -0.000759110954351.
За останні 30 днів зміна ціни Level USD до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Level USD до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Level USD до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000759110954351
|-0.07%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Level USD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.39%
-0.07%
+0.14%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Level USD (lvlUSD) is a liquid restaked dollar: a yield-bearing, cross-chain dollar token that's fully collateralized by restaked stablecoins. Before, stablecoin users couldn't earn restaking yields. lvlUSD offers a solution for those who want to earn restaking yields without being exposed to the price of ETH or BTC. In addition to earning multiple yields from decentralized networks at the same time, lvlUSD can be used across DeFi for trading, lending, collateral, and speculation.
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