Сьогоднішня ціна Large Language Model

Поточна ціна Large Language Model (LLM) сьогодні становить $ 0, зі зміною 2,96% за останні 24 години. Поточний курс конвертації LLM до USD становить $ 0 за LLM.

Large Language Model наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 97 919, з циркуляційною пропозицією у 999,84M LLM. Протягом останніх 24 годин LLM торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,143695, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці LLM змінився на +0,99% за останню годину та на -9,14% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Large Language Model (LLM)

Ринкова капіталізація $ 97,92K$ 97,92K $ 97,92K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 97,92K$ 97,92K $ 97,92K Циркуляційне постачання 999,84M 999,84M 999,84M Загальна пропозиція 999 835 936,730397 999 835 936,730397 999 835 936,730397

Поточна ринкова капіталізація Large Language Model — $ 97,92K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція LLM — 999,84M, зі загальною пропозицією 999835936.730397. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 97,92K.