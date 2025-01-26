Ціна King Protocol (KING)
Поточна ціна King Protocol (KING) сьогодні становить 1,793.4 USD з ринковою капіталізацією $ 10.15M USD. Ціна KING до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності King Protocol:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 101.32K USD
- зміна ціни King Protocol протягом дня — +1.86%
- циркуляційна пропозиція – 5.66K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни King Protocol до USD становила $ +32.67.
За останні 30 днів зміна ціни King Protocol до USD становила $ -297.7962220800.
За останні 60 днів зміна ціни King Protocol до USD становила $ -311.7603518400.
За останні 90 днів зміна ціни King Protocol до USD становила $ -98.5797995597914.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +32.67
|+1.86%
|30 днів
|$ -297.7962220800
|-16.60%
|60 днів
|$ -311.7603518400
|-17.38%
|90 днів
|$ -98.5797995597914
|-5.21%
Останній аналіз цін King Protocol: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.43%
+1.86%
-9.25%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Restaking protocols can distribute rewards in any ERC-20 token. However, users typically receive fractional amounts of these rewards, making them inconvenient to claim or trade. This situation can lead to a frustrating user experience, with poor returns for restakers, low token utilization, and increased selling pressure on reward tokens. King Protocol (formerly known as LRT²) offers a solution through a unified restaking reward. KING represents a share of a vault full of restaking rewards. LRTs deposit restaking rewards into the vault and then mint and distribute KING to their restakers. This streamlined system significantly reduces transaction costs and improves the efficiency of restaking reward distribution. It is particularly beneficial for small stakers, who might otherwise find managing and trading fractional rewards challenging. For larger stakeholders, the ability to redeem or arbitrage the vault share tokens creates an active market, helping to stabilize the King token price and drive liquidity.
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