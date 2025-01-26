Сьогоднішня ціна King Protocol (KING)

Поточна ціна King Protocol (KING) сьогодні становить 1,793.4 USD з ринковою капіталізацією $ 10.15M USD. Ціна KING до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності King Protocol:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 101.32K USD

- зміна ціни King Protocol протягом дня — +1.86%

- циркуляційна пропозиція – 5.66K USD

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