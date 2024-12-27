Сьогоднішня ціна Hummingbot (HBOT)

Поточна ціна Hummingbot (HBOT) сьогодні становить 0.00146988 USD з ринковою капіталізацією $ 813.24K USD. Ціна HBOT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Hummingbot:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 33.10 USD

- зміна ціни Hummingbot протягом дня — -5.74%

- циркуляційна пропозиція – 553.27M USD

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