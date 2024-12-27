Ціна Hummingbot (HBOT)
Поточна ціна Hummingbot (HBOT) сьогодні становить 0.00146988 USD з ринковою капіталізацією $ 813.24K USD. Ціна HBOT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Hummingbot:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 33.10 USD
- зміна ціни Hummingbot протягом дня — -5.74%
- циркуляційна пропозиція – 553.27M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Hummingbot до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Hummingbot до USD становила $ -0.0006401947.
За останні 60 днів зміна ціни Hummingbot до USD становила $ +0.0002568700.
За останні 90 днів зміна ціни Hummingbot до USD становила $ -0.0010521460420552587.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-5.74%
|30 днів
|$ -0.0006401947
|-43.55%
|60 днів
|$ +0.0002568700
|+17.48%
|90 днів
|$ -0.0010521460420552587
|-41.71%
Останній аналіз цін Hummingbot: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-5.74%
-22.61%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Hummingbot Governance Token (HBOT) is a standard ERC-20 Ethereum token that lets holders to decide how the Hummingbot codebase changes and to govern the Hummingbot Foundation. Hummingbot Foundation is a not-for-profit foundation that facilitates decentralized maintenance and governance of the Hummingbot codebase, powered by HBOT token holders. Hummingbot is the leading open source crypto trading bot, used by thousands of individual and professional traders and developers. Its modular architecture lets users build and maintain connectors, strategies, and other components independently, and many users have modified and customized the Hummingbot software for their own use. The Hummingbot codebase is free and publicly available at https://github.com/hummingbot/hummingbot under the Apache 2.0 open source license.
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