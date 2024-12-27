Ціна Hat (HAT)
Поточна ціна Hat (HAT) сьогодні становить 0.01139407 USD з ринковою капіталізацією $ 164.35K USD. Ціна HAT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Hat:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.96K USD
- зміна ціни Hat протягом дня — -7.88%
- циркуляційна пропозиція – 14.42M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Hat до USD становила $ -0.00097596343695149.
За останні 30 днів зміна ціни Hat до USD становила $ -0.0058528272.
За останні 60 днів зміна ціни Hat до USD становила $ -0.0055728008.
За останні 90 днів зміна ціни Hat до USD становила $ -0.016377229614254116.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00097596343695149
|-7.88%
|30 днів
|$ -0.0058528272
|-51.36%
|60 днів
|$ -0.0055728008
|-48.90%
|90 днів
|$ -0.016377229614254116
|-58.97%
Останній аналіз цін Hat: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.38%
-7.88%
-11.06%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Hats.Finance is a decentralized protocol for hosting non-custodial Bug Bounties and Audit Competitions. Hats Finance offers Web3 native security solutions that align in all respects with the DeFi ethos. By leveraging the power of DeSec, blockchain technology, and community-driven security practices. Our solutions are designed to enhance protocols’ security, foster community involvement, and streamline the development lifecycle of Web3 projects.
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