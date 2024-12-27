Сьогоднішня ціна Hat (HAT)

Поточна ціна Hat (HAT) сьогодні становить 0.01139407 USD з ринковою капіталізацією $ 164.35K USD. Ціна HAT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Hat:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.96K USD

- зміна ціни Hat протягом дня — -7.88%

- циркуляційна пропозиція – 14.42M USD

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