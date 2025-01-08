Сьогоднішня ціна Hashtagger (MOOO)

Поточна ціна Hashtagger (MOOO) сьогодні становить 0.02459964 USD з ринковою капіталізацією $ 48.82K USD. Ціна MOOO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Hashtagger:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 28.23 USD

- зміна ціни Hashtagger протягом дня — -1.50%

- циркуляційна пропозиція – 1.99M USD

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