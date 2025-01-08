Ціна Hashtagger (MOOO)
Поточна ціна Hashtagger (MOOO) сьогодні становить 0.02459964 USD з ринковою капіталізацією $ 48.82K USD. Ціна MOOO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Hashtagger:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 28.23 USD
- зміна ціни Hashtagger протягом дня — -1.50%
- циркуляційна пропозиція – 1.99M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Hashtagger до USD становила $ -0.00037634027544056.
За останні 30 днів зміна ціни Hashtagger до USD становила $ -0.0009603404.
За останні 60 днів зміна ціни Hashtagger до USD становила $ -0.0006369633.
За останні 90 днів зміна ціни Hashtagger до USD становила $ -0.003134839193925403.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00037634027544056
|-1.50%
|30 днів
|$ -0.0009603404
|-3.90%
|60 днів
|$ -0.0006369633
|-2.58%
|90 днів
|$ -0.003134839193925403
|-11.30%
Останній аналіз цін Hashtagger: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.09%
-1.50%
+0.23%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
"Hashtagger.com is a #SocialFi (SocialFinance) platform that enables the community marketing solution for decentralized projects. Hashtagger provides users a way to earn cryptocurrency for their social media posts for their favorite blockchain projects and on the other side, provides blockchain projects a way to find and incentivize their community for their involvement and evangelism. For the blockchain companies, it’s essentially a ‘crypto-community-as-a-service’ platform that enables them to quickly gain a blockchain savvy community which can evaluate, evangelize and use their products. For the crypto community members, it provides a way for them to monetize their evangelism work that they have been doing for free for all these years. They have to make social media posts using the given hashtags and URL and submit the post address on Hashtagger. By using hashtagger, they get to be paid in proportion to the engagement their tweet brings to any marketing campaign. Finally, a 1 minute explainer video can be found here: https://www.youtube.com/watch?v=ohSDVoGPlgQ"
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