Ціна EnviDa (EDAT)
Поточна ціна EnviDa (EDAT) сьогодні становить 0.03909869 USD з ринковою капіталізацією $ 417.95K USD. Ціна EDAT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності EnviDa:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 90.28K USD
- зміна ціни EnviDa протягом дня — -4.72%
- циркуляційна пропозиція – 10.48M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни EnviDa до USD становила $ -0.00193934067526779.
За останні 30 днів зміна ціни EnviDa до USD становила $ +0.0052930047.
За останні 60 днів зміна ціни EnviDa до USD становила $ +0.1338358558.
За останні 90 днів зміна ціни EnviDa до USD становила $ +0.010755900545739832.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00193934067526779
|-4.72%
|30 днів
|$ +0.0052930047
|+13.54%
|60 днів
|$ +0.1338358558
|+342.30%
|90 днів
|$ +0.010755900545739832
|+37.95%
Останній аналіз цін EnviDa: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.00%
-4.72%
-6.82%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The EnviDa project has set itself the task of creating a decentralized solution for the collection of sensitive, future-relevant environmental data. Based on our self-developed DriveMining technology, we are creating a blockchain-based ecosystem that provides a globally independent foundation for the collection, storage and utilization of mobile environmental data. The DriveMining system thereby works independently from the connected sensors and generates passive income for the respective user by mining cryptocurrencies. The basic idea behind this project is to equip transportation companies, such as cabs, Uber or delivery services with our DriveMiner system, which can currently be integrated into hybrid and electric vehicles and will permanently mine various cryptocurrencies.
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