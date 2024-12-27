Сьогоднішня ціна EnviDa (EDAT)

Поточна ціна EnviDa (EDAT) сьогодні становить 0.03909869 USD з ринковою капіталізацією $ 417.95K USD. Ціна EDAT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності EnviDa:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 90.28K USD

- зміна ціни EnviDa протягом дня — -4.72%

- циркуляційна пропозиція – 10.48M USD

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