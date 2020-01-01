Токеноміка EnviDa (EDAT) Дізнайтеся ключову інформацію про EnviDa (EDAT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація EnviDa (EDAT) The EnviDa project has set itself the task of creating a decentralized solution for the collection of sensitive, future-relevant environmental data. Based on our self-developed DriveMining technology, we are creating a blockchain-based ecosystem that provides a globally independent foundation for the collection, storage and utilization of mobile environmental data. The DriveMining system thereby works independently from the connected sensors and generates passive income for the respective user by mining cryptocurrencies. The basic idea behind this project is to equip transportation companies, such as cabs, Uber or delivery services with our DriveMiner system, which can currently be integrated into hybrid and electric vehicles and will permanently mine various cryptocurrencies. Офіційний вебсайт: https://envidatoken.io/ Купити EDAT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни EnviDa (EDAT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена EnviDa (EDAT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 486,90K $ 486,90K $ 486,90K Загальна пропозиція: $ 44,92M $ 44,92M $ 44,92M Циркуляційна пропозиція: $ 10,48M $ 10,48M $ 10,48M FDV (повністю розведена вартість): $ 2,09M $ 2,09M $ 2,09M Історичний максимум: $ 1,45 $ 1,45 $ 1,45 Історичний мінімум: $ 0,00651432 $ 0,00651432 $ 0,00651432 Поточна ціна: $ 0,04953656 $ 0,04953656 $ 0,04953656 Дізнайтеся більше про ціну EnviDa (EDAT)

Токеноміка EnviDa (EDAT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки EnviDa (EDAT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів EDAT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів EDAT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку EDAT, досліджуйте ціну токена EDAT в реальному часі!

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