Ціна Emit (EMIT)
Поточна ціна Emit (EMIT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна EMIT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Emit:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 64.04 USD
- зміна ціни Emit протягом дня — -6.29%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Emit до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Emit до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Emit до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Emit до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6.29%
|30 днів
|$ 0
|-27.75%
|60 днів
|$ 0
|+2.36%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Emit: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-6.29%
+9.33%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$Emit is the meme coin token to a Cross Chain NFT marketplace owned by Time Machine NFTs
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