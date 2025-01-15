Ціна DOOM (DOOM)
Поточна ціна DOOM (DOOM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 3.62M USD. Ціна DOOM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DOOM:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.44K USD
- зміна ціни DOOM протягом дня — +2.68%
- циркуляційна пропозиція – 3,141.59T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DOOM до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни DOOM до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни DOOM до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни DOOM до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2.68%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін DOOM: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.14%
+2.68%
-15.89%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$DOOM, based on Solana, is not just a token; it’s a bold declaration of fun, rebellion, and living life on your terms. It serves as a rallying cry for those who believe in seizing the moment and living it up before the world goes boom. Forget playing it safe – $DOOM is here to remind you that life’s too short not to YOLO. By holding $DOOM, you’re not merely holding a coin; you’re securing a front-row seat to crypto’s most exhilarating and unpredictable adventure. More than just a meme token, $DOOM represents a unique philosophy—a lifestyle centered around embracing chaos with humor, resilience, and audacity. It’s a celebration of living life to the fullest, even in the face of global uncertainty, financial turbulence, and societal challenges. $DOOM invites its community to embrace the unpredictability of the world and turn it into an opportunity for fun, value, and connection. Whether you're a seasoned investor or just joining the crypto space, $DOOM offers a thrilling experience like no other. Initial steps focus on expanding visibility through listings on major platforms like Coingecko, followed by a strategic push across Solana’s DEX ecosystem. These efforts are the foundation for $DOOM’s broader ambition to evolve into a multichain token. Looking further ahead, $DOOM’s ultimate goal is to secure listings on centralized exchanges (CEXs) in Q1 2025. The roadmap also includes exciting utility additions, such as integrating an AI conversational agent and launching a series of engaging games to foster community interaction and offer practical use cases for the token. At its core, $DOOM remains steadfast in its commitment to its community, delivering not only value but also a sense of joy and purpose. It’s more than a cryptocurrency; it’s a movement, a mindset, and a lifestyle. With $DOOM, the world of crypto becomes a stage for bold ideas, thrilling experiences, and a vibrant community united by the spirit of YOLO. Whether you’re in it for the fun, the gains, or the philosophy, $DOOM invites you to embrace the chaos and enjoy the ride.
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