Сьогоднішня ціна DOOM (DOOM)

Поточна ціна DOOM (DOOM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 3.62M USD. Ціна DOOM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DOOM:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.44K USD

- зміна ціни DOOM протягом дня — +2.68%

- циркуляційна пропозиція – 3,141.59T USD

Отримуйте оновлення цін DOOM до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни DOOM.