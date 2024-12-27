Сьогоднішня ціна CryptoUnity (CUT)

Поточна ціна CryptoUnity (CUT) сьогодні становить 0.00113881 USD з ринковою капіталізацією $ 258.46K USD. Ціна CUT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності CryptoUnity:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 474.76 USD

- зміна ціни CryptoUnity протягом дня — +2.33%

- циркуляційна пропозиція – 226.93M USD

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