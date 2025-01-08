Сьогоднішня ціна CaveWorld (CAVE)

Поточна ціна CaveWorld (CAVE) сьогодні становить 0.01389365 USD з ринковою капіталізацією $ 64.32K USD. Ціна CAVE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності CaveWorld:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.68 USD

- зміна ціни CaveWorld протягом дня — -0.63%

- циркуляційна пропозиція – 4.63M USD

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