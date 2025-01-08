Ціна CaveWorld (CAVE)
Поточна ціна CaveWorld (CAVE) сьогодні становить 0.01389365 USD з ринковою капіталізацією $ 64.32K USD. Ціна CAVE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CaveWorld:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.68 USD
- зміна ціни CaveWorld протягом дня — -0.63%
- циркуляційна пропозиція – 4.63M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CaveWorld до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни CaveWorld до USD становила $ -0.0051996123.
За останні 60 днів зміна ціни CaveWorld до USD становила $ -0.0015977322.
За останні 90 днів зміна ціни CaveWorld до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.63%
|30 днів
|$ -0.0051996123
|-37.42%
|60 днів
|$ -0.0015977322
|-11.49%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін CaveWorld: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.16%
-0.63%
-2.25%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Crypto Cavemen Club is an exclusive NFT community comprised of the world's most prehistoric generation of humans. Not seen for over 10,000 years. Cave token will be used for in-game consumables as well as game-play advancement and payments. Cave plays a core role within the upcoming PVP Play to earn Crypto Cavemen Club.
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