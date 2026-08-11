Сьогоднішня ціна CANTO

Поточна ціна CANTO (CANTO) сьогодні становить $ 0,00110183, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CANTO до USD становить $ 0,00110183 за CANTO.

CANTO наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 670 425, з циркуляційною пропозицією у 608,47M CANTO. Протягом останніх 24 годин CANTO торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,764501, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці CANTO змінився на -- за останню годину та на +25,46% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 172,09.

Ринкова інформація щодо CANTO (CANTO)

Ринкова капіталізація $ 670,43K$ 670,43K $ 670,43K Обсяг (за 24 год) $ 172,09$ 172,09 $ 172,09 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,10M$ 1,10M $ 1,10M Циркуляційне постачання 608,47M 608,47M 608,47M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація CANTO — $ 670,43K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 172,09. Циркуляційна пропозиція CANTO — 608,47M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,10M.