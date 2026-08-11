Сьогоднішня ціна Blocky

Поточна ціна Blocky (BLOCKY) сьогодні становить $ 0,00347721, зі зміною 2,16% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BLOCKY до USD становить $ 0,00347721 за BLOCKY.

Blocky наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 73 025, з циркуляційною пропозицією у 21,00M BLOCKY. Протягом останніх 24 годин BLOCKY торгувався між $ 0,00345476 (мінімум) та $ 0,00356905 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,01474664, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці BLOCKY змінився на +0,10% за останню годину та на +3,31% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 38,36.

Ринкова інформація щодо Blocky (BLOCKY)

Ринкова капіталізація $ 73,03K$ 73,03K $ 73,03K Обсяг (за 24 год) $ 38,36$ 38,36 $ 38,36 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 73,03K$ 73,03K $ 73,03K Циркуляційне постачання 21,00M 21,00M 21,00M Загальна пропозиція 20 999 914,7704553 20 999 914,7704553 20 999 914,7704553

Поточна ринкова капіталізація Blocky — $ 73,03K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 38,36. Циркуляційна пропозиція BLOCKY — 21,00M, зі загальною пропозицією 20999914.7704553. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 73,03K.