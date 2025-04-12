Сьогоднішня ціна Blockasset (BLOCK)

Поточна ціна Blockasset (BLOCK) сьогодні становить 0.03566826 USD з ринковою капіталізацією $ 7.10M USD. Ціна BLOCK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Blockasset:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Blockasset протягом дня — +6.47%

- циркуляційна пропозиція – 199.02M USD

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