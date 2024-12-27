Ціна Bitune (TUNE)
Поточна ціна Bitune (TUNE) сьогодні становить 0.00483372 USD з ринковою капіталізацією $ 160.66K USD. Ціна TUNE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bitune:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 291.26K USD
- зміна ціни Bitune протягом дня — -1.01%
- циркуляційна пропозиція – 33.19M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bitune до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Bitune до USD становила $ -0.0030115018.
За останні 60 днів зміна ціни Bitune до USD становила $ -0.0031725536.
За останні 90 днів зміна ціни Bitune до USD становила $ -0.012520319767323422.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.01%
|30 днів
|$ -0.0030115018
|-62.30%
|60 днів
|$ -0.0031725536
|-65.63%
|90 днів
|$ -0.012520319767323422
|-72.14%
Останній аналіз цін Bitune: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.65%
-1.01%
-0.23%
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