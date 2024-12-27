Сьогоднішня ціна Bitune (TUNE)

Поточна ціна Bitune (TUNE) сьогодні становить 0.00483372 USD з ринковою капіталізацією $ 160.66K USD. Ціна TUNE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bitune:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 291.26K USD

- зміна ціни Bitune протягом дня — -1.01%

- циркуляційна пропозиція – 33.19M USD

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