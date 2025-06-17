Ціна BitAds (SN16)
Поточна ціна BitAds (SN16) сьогодні становить 3.71 USD з ринковою капіталізацією $ 4.72M USD. Ціна SN16 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BitAds:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни BitAds протягом дня — +24.33%
- циркуляційна пропозиція – 1.27M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BitAds до USD становила $ +0.725297.
За останні 30 днів зміна ціни BitAds до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BitAds до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BitAds до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.725297
|+24.33%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BitAds: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.14%
+24.33%
+155.37%
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