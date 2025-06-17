Сьогоднішня ціна BitAds (SN16)

Поточна ціна BitAds (SN16) сьогодні становить 3.71 USD з ринковою капіталізацією $ 4.72M USD. Ціна SN16 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BitAds:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни BitAds протягом дня — +24.33%

- циркуляційна пропозиція – 1.27M USD

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