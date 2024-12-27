Ціна AlphPad (APAD)
Поточна ціна AlphPad (APAD) сьогодні становить 0.03011288 USD з ринковою капіталізацією $ 2.60M USD. Ціна APAD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності AlphPad:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 23.67K USD
- зміна ціни AlphPad протягом дня — -1.81%
- циркуляційна пропозиція – 86.10M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни AlphPad до USD становила $ -0.00055745984072361.
За останні 30 днів зміна ціни AlphPad до USD становила $ -0.0104138891.
За останні 60 днів зміна ціни AlphPad до USD становила $ -0.0059480165.
За останні 90 днів зміна ціни AlphPad до USD становила $ -0.016035570179062835.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00055745984072361
|-1.81%
|30 днів
|$ -0.0104138891
|-34.58%
|60 днів
|$ -0.0059480165
|-19.75%
|90 днів
|$ -0.016035570179062835
|-34.74%
Останній аналіз цін AlphPad: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.01%
-1.81%
-10.85%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
AlphPad is a decentralized launchpad built on the Alephium blockchain, designed to facilitate IDOs for projects within the Alephium ecosystem. It enables projects to conduct secure and transparent token launches, providing a structured environment for both developers and investors. The platform features a tiered system that allocates token sale opportunities based on the amount of AlphPad’s native token, $APAD, locked by users. This system is designed to accommodate varying levels of investment, ensuring fair participation across different investor categories. AlphPad also integrates with other key projects in the Alephium ecosystem, offering seamless collaboration and interoperability. The platform is intended to help projects raise capital efficiently while offering investors a reliable method of participating in early-stage opportunities within the Alephium network. AlphPad continues to evolve, regularly updating its smart contract infrastructure and user interface to meet the growing demands of the blockchain industry. The platform is committed to providing a secure, user-friendly experience that empowers both developers and investors.
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