Сьогоднішня ціна AlphPad (APAD)

Поточна ціна AlphPad (APAD) сьогодні становить 0.03011288 USD з ринковою капіталізацією $ 2.60M USD. Ціна APAD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності AlphPad:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 23.67K USD

- зміна ціни AlphPad протягом дня — -1.81%

- циркуляційна пропозиція – 86.10M USD

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