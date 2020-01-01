Токеноміка AlphPad (APAD) Дізнайтеся ключову інформацію про AlphPad (APAD), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація AlphPad (APAD) AlphPad is a decentralized launchpad built on the Alephium blockchain, designed to facilitate IDOs for projects within the Alephium ecosystem. It enables projects to conduct secure and transparent token launches, providing a structured environment for both developers and investors. The platform features a tiered system that allocates token sale opportunities based on the amount of AlphPad’s native token, $APAD, locked by users. This system is designed to accommodate varying levels of investment, ensuring fair participation across different investor categories. AlphPad also integrates with other key projects in the Alephium ecosystem, offering seamless collaboration and interoperability. The platform is intended to help projects raise capital efficiently while offering investors a reliable method of participating in early-stage opportunities within the Alephium network. AlphPad continues to evolve, regularly updating its smart contract infrastructure and user interface to meet the growing demands of the blockchain industry. The platform is committed to providing a secure, user-friendly experience that empowers both developers and investors. Офіційний вебсайт: https://alphpad.com/ Whitepaper: https://docs.alphpad.com/ Купити APAD зараз!

Токеноміка та аналіз ціни AlphPad (APAD) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена AlphPad (APAD), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 199,98K $ 199,98K $ 199,98K Загальна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Циркуляційна пропозиція: $ 86,10M $ 86,10M $ 86,10M FDV (повністю розведена вартість): $ 232,26K $ 232,26K $ 232,26K Історичний максимум: $ 0,063215 $ 0,063215 $ 0,063215 Історичний мінімум: $ 0,00172685 $ 0,00172685 $ 0,00172685 Поточна ціна: $ 0,0023226 $ 0,0023226 $ 0,0023226 Дізнайтеся більше про ціну AlphPad (APAD)

Токеноміка AlphPad (APAD): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки AlphPad (APAD) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів APAD, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів APAD, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку APAD, досліджуйте ціну токена APAD в реальному часі!

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