Ціна AlgoTrade (ALGT)
Поточна ціна AlgoTrade (ALGT) сьогодні становить 0.00447823 USD з ринковою капіталізацією $ 403.04K USD. Ціна ALGT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності AlgoTrade:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 26.00K USD
- зміна ціни AlgoTrade протягом дня — -16.24%
- циркуляційна пропозиція – 90.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни AlgoTrade до USD становила $ -0.000868853468609557.
За останні 30 днів зміна ціни AlgoTrade до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни AlgoTrade до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни AlgoTrade до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000868853468609557
|-16.24%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін AlgoTrade: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+3.15%
-16.24%
-37.33%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
AlgoTrade is an ecosystem of a variety of AI and algorithmic modules that will help you improve and automate your trading on both CEX and DEX. Currently, In the ecosystem, there is an auto news trading module that uses an NLP model to analyse sentiment of certain news articles and places buy and sell orders corresponding with the sentiment which can be set up in the AlgoTrade bot. Also there is a Proprietary Trading System that is based on the principle of mean reversion.
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