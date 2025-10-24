Інформація щодо ціни Agent Daredevil (DARE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00014677 $ 0,00014677 $ 0,00014677 Мін. за 24 год $ 0,00016295 $ 0,00016295 $ 0,00016295 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00014677$ 0,00014677 $ 0,00014677 Макс. за 24 год $ 0,00016295$ 0,00016295 $ 0,00016295 Рекордний максимум $ 0,00034605$ 0,00034605 $ 0,00034605 Найнижча ціна $ 0,00007769$ 0,00007769 $ 0,00007769 Зміна ціни (за 1 год) 0,00% Зміна ціни (1 дн.) +8,32% Зміна ціни (за 7 дн.) -13,50% Зміна ціни (за 7 дн.) -13,50%

Актуальна ціна Agent Daredevil (DARE) становить $0,00015909. За останні 24 години DARE торгувався між мінімумом у $ 0,00014677 і максимумом у $ 0,00016295, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум DARE становить $ 0,00034605, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00007769.

Що стосується короткострокових результатів, то DARE змінився на 0,00% за останню годину, +8,32% за 24 години та на -13,50% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Agent Daredevil (DARE)

Ринкова капіталізація $ 84,32K$ 84,32K $ 84,32K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 159,09K$ 159,09K $ 159,09K Циркуляційне постачання 530,00M 530,00M 530,00M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Agent Daredevil — $ 84,32K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DARE — 530,00M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 159,09K.