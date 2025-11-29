Boundless — це універсальна мережа з нульовим розголошенням без дозволів, яка надає можливості ZK кожній мережі. Вона працює на базі RISC-V zkVM та нової запатентованої криптографічної примітиви під назвою Proof of Verifiable Work (PoVW), яка стимулює мережу децентралізованих майнерів ZK за допомогою Zero Knowledge Coin ($ZKC), нативного токена протоколу. Технологія Boundless була розроблена та запущена RISC Zero, інноваторами, які стоять за першим RISC-V zkVM; вона забезпечує масштабоване ZK-доведення, щоб задовольнити зростаючий попит web3 на ZK-доведення для проєктів рівня 1, рівня 2, мостів, defi-застосунків тощо.