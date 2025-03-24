NIL

Nillion ─ це бездозвільна мережа, яка переосмислює безпечне децентралізоване зберігання даних і обчислення для ШІ та блокчейнів. Мережа створює унікальну можливість для децентралізованого ШІ та блокчейнів зберігати та обробляти дані, не бачачи їх, розблоковуючи значний «білий простір». Інструменти дозволяють розробникам створювати приватні застосунки для роботи з даними.

Ім'яNIL

РейтингNo.393

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)9.08%

Циркуляційна пропозиція195,150,000

Максимальна пропозиція∞

Загальна пропозиція1,000,000,000

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум0.9515934002951024,2025-03-24

Найнижча ціна0.3257085641683966,2025-04-17

Публічний блокчейнNILLION

ОписNillion ─ це бездозвільна мережа, яка переосмислює безпечне децентралізоване зберігання даних і обчислення для ШІ та блокчейнів. Мережа створює унікальну можливість для децентралізованого ШІ та блокчейнів зберігати та обробляти дані, не бачачи їх, розблоковуючи значний «білий простір». Інструменти дозволяють розробникам створювати приватні застосунки для роботи з даними.

Сектор

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.