Токеноміка Matchain (MAT) Дізнайтеся ключову інформацію про Matchain (MAT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Matchain (MAT) Matchain — це високопродуктивна ШІ-мережа рівня 2 на базі BNB Chain, орієнтована на ідентичність та суверенітет даних. Вона націлена на залучення сотень мільйонів не-крипто користувачів завдяки простому користувацькому досвіду, починаючи з 550 мільйонів фанатів Paris Saint Germain, через MatchID (децентралізовану ідентичність на базі ШІ), MatchHUB (простий застосунок для входу в екосистему) і глобальні партнерства з брендами, одночасно залучаючи та монетизуючи користувачів і дані у великих обсягах. Офіційний вебсайт: https://matchain.io/ Whitepaper: https://docs.matchain.io/ Оглядач блокчейну: https://matchscan.io/ Купити MAT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Matchain (MAT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Matchain (MAT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 2,90M $ 2,90M $ 2,90M Загальна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Циркуляційна пропозиція: $ 7,23M $ 7,23M $ 7,23M FDV (повністю розведена вартість): $ 40,12M $ 40,12M $ 40,12M Історичний максимум: $ 9,493 $ 9,493 $ 9,493 Історичний мінімум: $ 0,4230689481338736 $ 0,4230689481338736 $ 0,4230689481338736 Поточна ціна: $ 0,4012 $ 0,4012 $ 0,4012 Дізнайтеся більше про ціну Matchain (MAT)

Токеноміка Matchain (MAT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Matchain (MAT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MAT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MAT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MAT, досліджуйте ціну токена MAT в реальному часі!

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