Токеноміка Alchemy (ACH) Дізнайтеся ключову інформацію про Alchemy (ACH), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Alchemy (ACH) Founded in Singapore in 2018, Alchemy Pay (ACH) is a payment solutions provider that seamlessly connects fiat and crypto economies for global consumers, merchants, developers, and institutions. It provides online and offline merchants with convenient acceptance of both fiat and crypto, enables easy onboarding to blockchain ecosystems, and makes web3 services highly accessible. Today, Alchemy Pay is supported in over 70 countries with 300 payment channels, has touchpoints with more than 2 million merchants through partnerships with industry leaders such as Binance, Shopify, NIUM, and QFPay. Alchemy Pay’s token, ACH, is an ERC20 native to the Ethereum blockchain. Офіційний вебсайт: https://alchemypay.org/ Whitepaper: https://file.alchemytech.io/Alchemy_WP-EN.pdf Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0xed04915c23f00a313a544955524eb7dbd823143d Купити ACH зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Alchemy (ACH) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Alchemy (ACH), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 161,35M $ 161,35M $ 161,35M Загальна пропозиція: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Циркуляційна пропозиція: $ 9,21B $ 9,21B $ 9,21B FDV (повністю розведена вартість): $ 175,20M $ 175,20M $ 175,20M Історичний максимум: $ 0,2 $ 0,2 $ 0,2 Історичний мінімум: $ 0,00133775 $ 0,00133775 $ 0,00133775 Поточна ціна: $ 0,01752 $ 0,01752 $ 0,01752 Дізнайтеся більше про ціну Alchemy (ACH)

Токеноміка Alchemy (ACH): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Alchemy (ACH) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ACH, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ACH, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ACH, досліджуйте ціну токена ACH в реальному часі!

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