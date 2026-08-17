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ราคาปัจจุบัน Main Street Yield วันนี้ คือ 0.365363 USD มูลค่าตลาด MSY เท่ากับ 23,654,556 USD ติดตามการอัปเดตราคา MSY เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Main Street Yield วันนี้ คือ 0.365363 USD มูลค่าตลาด MSY เท่ากับ 23,654,556 USD ติดตามการอัปเดตราคา MSY เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Main Street Yield ราคา (MSY)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 MSY เป็น USD

$0.365363
$0.365363$0.365363
-3.70%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Main Street Yield (MSY) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 09:08:30 (UTC+8)

ราคา Main Street Yield วันนี้

ราคาปัจจุบัน Main Street Yield (MSY) วันนี้ $ 0.365363, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน MSY เป็น USD คือ $ 0.365363 ต่อ MSY.

Main Street Yield มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 23,654,556 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 64.74M MSY ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา MSY เทรดระหว่าง $ 0.0 (ต่ำ) กับ $ 0.0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1.04 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.097018

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น MSY เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +1.76% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 104.76.

Main Street Yield (MSY) ข้อมูลการตลาด

$ 23.65M
$ 23.65M$ 23.65M

$ 104.76
$ 104.76$ 104.76

$ 23.65M
$ 23.65M$ 23.65M

64.74M
64.74M 64.74M

64,742,736.48659006
64,742,736.48659006 64,742,736.48659006

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Main Street Yield คือ $ 23.65M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 104.76 อุปทานหมุนเวียนของ MSY คือ 64.74M โดยมีอุปทานรวมที่ 64742736.48659006 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 23.65M

ประวัติราคา Main Street Yield USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
ต่ำสุด 24h
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
สูงสุด 24h

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 1.04
$ 1.04$ 1.04

$ 0.097018
$ 0.097018$ 0.097018

--

0.00%

+1.76%

+1.76%

ประวัติราคา Main Street Yield (MSY) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Main Street Yield เป็น USD เท่ากับ $ 0.0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Main Street Yield เป็น USD เท่ากับ $ +0.0309685332
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Main Street Yield เป็น USD เท่ากับ $ -0.2384849620
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Main Street Yield เป็น USD เท่ากับ --

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0.00.00%
30 วัน$ +0.0309685332+8.48%
60 วัน$ -0.2384849620-65.27%
90 วัน----

การคาดการณ์ราคา Main Street Yield

การคาดการณ์ราคา Main Street Yield (MSY) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ MSY ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Main Street Yield (MSY) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Main Street Yield อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Main Street Yield จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา MSY ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Main Street Yield

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เกี่ยวกับ Main Street Yield

ราคาปัจจุบันของ Main Street Yield คือเท่าไร?

Main Street Yield (MSY) ซื้อขายอยู่ที่ ฿11.79931999657251258000 โดยสะท้อนถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่ 0.0% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลสดนี้รวบรวมราคาจากตลาดแลกเปลี่ยนทั่วโลก เพื่อให้นักเทรดได้รับการประเมินมูลค่าตลาดที่แม่นยำในทุกขณะ

Main Street Yield มีบทบาทอย่างไรในระบบนิเวศของตน?

ในฐานะสินทรัพย์หลักในเครือข่าย -- และเป็นส่วนหนึ่งของภาค Decentralized Finance (DeFi),Ethereum Ecosystem,Yield Tokenization Product MSY มักใช้ขับเคลื่อนฟังก์ชันสำคัญ เช่น การชำระเงิน, การเดิมพัน, การลงคะแนนเสียงเพื่อการกำกับดูแล และแรงจูงใจด้านสภาพคล่อง การออกแบบของมันสามารถส่งผลต่อการทำงานของแอปพลิเคชันหรือสัญญาอัจฉริยะต่างๆ ในระบบนิเวศได้

วันนี้ MSY ถูกซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา MSY มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงมักบ่งบอกถึงความสนใจของนักลงทุนที่แข็งแกร่ง สภาพคล่องที่ดีขึ้น และการดำเนินการที่ราบรื่นสำหรับทั้งนักลงทุนรายเล็กและรายใหญ่

จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนของ Main Street Yield มีเท่าไร?

วันนี้มีโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ที่ 64742736.48659006 ซึ่งกำหนดจำนวนที่สามารถเข้าถึงได้ในการซื้อขาย จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนช่วยให้นักลงทุนประเมินความขาดแคลน แนวโน้มเงินเฟ้อ และการกระจายโทเค็นในระยะยาวได้

มูลค่าตามราคาตลาดและอันดับของ MSY คือเท่าไร?

ปัจจุบัน Main Street Yield ครองอันดับตลาดที่ #719 ด้วยมูลค่าตามราคาตลาดที่ ฿763918830.37101268296000 ทำให้ติดอยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับในภาคส่วนของตน และช่วยให้นักลงทุนวัดขนาดสัมพัทธ์ของมันได้

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Main Street Yield มีผลงานเป็นอย่างไร?

ราคาของมันแสดงการเคลื่อนไหวที่ 0.0% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา การเคลื่อนไหวในระยะสั้นอาจได้รับอิทธิพลจากความเชื่อมั่นในการซื้อขาย การเปลี่ยนแปลงสภาพคล่อง หรือพัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับเครือข่าย --

Main Street Yield เทียบกับสินทรัพย์ที่คล้ายกันในหมวดเดียวกันอย่างไร?

ในกลุ่ม Decentralized Finance (DeFi),Ethereum Ecosystem,Yield Tokenization Product MSY แสดงกิจกรรมที่แข่งขันได้ โดยได้รับการสนับสนุนจากระดับการซื้อขายที่แข็งแกร่ง สภาพคล่องสูง และการใช้งานจริงที่ดำเนินอยู่ในระบบนิเวศของมัน

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Main Street Yield

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 09:08:30 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Main Street Yield (MSY)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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