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ราคาปัจจุบัน Groks Dog วันนี้ คือ 0.00150676 USD มูลค่าตลาด BOLT เท่ากับ 1,505,481 USD ติดตามการอัปเดตราคา BOLT เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Groks Dog วันนี้ คือ 0.00150676 USD มูลค่าตลาด BOLT เท่ากับ 1,505,481 USD ติดตามการอัปเดตราคา BOLT เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Groks Dog ราคา (BOLT)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 BOLT เป็น USD

$0.00148705
$0.00148705$0.00148705
-0.16%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Groks Dog (BOLT) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 07:31:14 (UTC+8)

ราคา Groks Dog วันนี้

ราคาปัจจุบัน Groks Dog (BOLT) วันนี้ $ 0.00150676, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 16.96% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน BOLT เป็น USD คือ $ 0.00150676 ต่อ BOLT.

Groks Dog มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 1,505,481 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 999.63M BOLT ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา BOLT เทรดระหว่าง $ 0.00126066 (ต่ำ) กับ $ 0.00196101 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00297984 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น BOLT เคลื่อนไหว +3.21% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +40.96% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 82.04K.

Groks Dog (BOLT) ข้อมูลการตลาด

$ 1.51M
$ 1.51M$ 1.51M

$ 82.04K
$ 82.04K$ 82.04K

$ 1.51M
$ 1.51M$ 1.51M

999.63M
999.63M 999.63M

999,633,115.484889
999,633,115.484889 999,633,115.484889

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Groks Dog คือ $ 1.51M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 82.04K อุปทานหมุนเวียนของ BOLT คือ 999.63M โดยมีอุปทานรวมที่ 999633115.484889 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.51M

ประวัติราคา Groks Dog USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00126066
$ 0.00126066$ 0.00126066
ต่ำสุด 24h
$ 0.00196101
$ 0.00196101$ 0.00196101
สูงสุด 24h

$ 0.00126066
$ 0.00126066$ 0.00126066

$ 0.00196101
$ 0.00196101$ 0.00196101

$ 0.00297984
$ 0.00297984$ 0.00297984

$ 0
$ 0$ 0

+3.21%

-16.96%

+40.96%

+40.96%

ประวัติราคา Groks Dog (BOLT) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Groks Dog เป็น USD เท่ากับ $ -0.000307778625644377
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Groks Dog เป็น USD เท่ากับ $ +0.0000537149
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Groks Dog เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000922797
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Groks Dog เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000003461772202873

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.000307778625644377-16.96%
30 วัน$ +0.0000537149+3.56%
60 วัน$ -0.0000922797-6.12%
90 วัน$ -0.0000003461772202873-0.00%

การคาดการณ์ราคา Groks Dog

การคาดการณ์ราคา Groks Dog (BOLT) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ BOLT ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Groks Dog (BOLT) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Groks Dog อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Groks Dog จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา BOLT ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Groks Dog

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Groks Dog (BOLT) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Elon Musk-InspiredMemePump.fun Ecosystem

เกี่ยวกับ Groks Dog

ราคาปัจจุบันของ Groks Dog คือเท่าไร?

ราคาสดของ Groks Dog (BOLT) คือ ฿0.0486643892498844824000 THB โดยการประเมินราคาแบบเรียลไทม์นี้จะอัปเดตอย่างต่อเนื่อง และรวบรวมข้อมูลราคาจากตลาดแลกเปลี่ยนหลักทั่วโลกเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้เห็นอัตราตลาดที่แม่นยำ

Groks Dog ถูกจัดอยู่ในตำแหน่งใดในตลาด?

ปัจจุบัน Groks Dog อยู่ในอันดับที่ #2485 ของตลาด โดยมีมูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ ฿48623080.91023476894000 การจัดอันดับนี้ได้รับอิทธิพลจากความลึกของสภาพคล่อง ความต้องการโดยรวมของนักลงทุน และจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนในตลาด

จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนของ BOLT มีเท่าไร?

จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนของ BOLT คือ 999633115.484889 โทเค็น ซึ่งแสดงถึงปริมาณที่มีอยู่ในตลาดเปิด ตัวเลขนี้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดมูลค่าทางตลาด ความหายาก และพลวัตของภาวะเงินเฟ้อในระยะยาว

ช่วงราคา 24 ชั่วโมงของ Groks Dog เป็นอย่างไร?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Groks Dog เทรดน์อยู่ในช่วงราคาตั้งแต่ ฿0.0407160058348770684000 (ราคาต่ำสุด 24 ชั่วโมง) ไปจนถึง ฿0.0633354707869308774000 (ราคาสูงสุด 24 ชั่วโมง) ช่วงความผันผวนนี้ช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจแรงฉุดกระชากในระยะสั้นและความไม่แน่นอนของตลาด

Groks Dog ห่างจากจุดสูงสุดตลอดกาลและจุดต่ำสุดตลอดกาลมากแค่ไหน?

Groks Dog เคยทำสถิติสูงสุดตลอดกาลที่ ฿0.0962410029881174016000 ในขณะที่ราคาต่ำสุดที่เคยบันทึกไว้ (ATL) คือ ฿ จุดอ้างอิงทางประวัติศาสตร์เหล่านี้ช่วยให้เทรดเดอร์ประเมินศักยภาพราคาในระยะยาวและวัฏจักรของราคาได้

การซื้อขายของ BOLT ในวันนี้คึกคักแค่ไหน?

ปริมาณการซื้อขายในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ ฿-- ซึ่งสะท้อนถึงการมีส่วนร่วมในตลาดปัจจุบัน ปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้นมักบ่งบอกถึงความสนใจของนักลงทุนที่แข็งแกร่งขึ้นและสภาพคล่องของตลาดที่ลึกขึ้น

อะไรเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวโน้มล่าสุดของ Groks Dog?

การเคลื่อนไหวของราคาปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป -16.96% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเกิดจากทั้งความรู้สึกของตลาด ความเคลื่อนไหวในการซื้อขาย ปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค และการอัปเดตเฉพาะระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับ Solana Ecosystem,Meme,Elon Musk-Inspired,Pump.fun Ecosystem การเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันของปริมาณการซื้อขายยังสามารถเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของราคาอย่างรวดเร็วได้อีกด้วย

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Groks Dog

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 07:31:14 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Groks Dog (BOLT)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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