โทเคโนมิกส์ Gold DAO (GOLDAO)
ข้อมูล Gold DAO (GOLDAO)
Gold DAO is a real-world asset (RWA) project that tokenizes physical gold bars into Gold tokens and gold-backed stablecoins.
Gold DAO is a decentralized autonomous organization (DAO) that combines the traditional value of gold with blockchain technology, specifically through the Internet Computer Protocol (ICP). It utilizes GLD NFTs to tokenize real, high-quality gold bars stored in Switzerland, ensuring ownership of physical gold is transparent, secure, and easily transferable. These GLD NFTs, built on the ORIGYN protocol (https://www.origyn.com/), are triply audited by KPMG for utmost transparency and reliability. This system bypasses traditional financial intermediaries, making gold investment globally accessible and democratizing it for all, without geographic barriers.
Gold DAO was initiated by DAO.Link (https://dao.link/), a company in Switzerland that launches and enables DAOs. Gold DAO transitioned to community governance via an SNS-DAO on the Internet Computer Protocol (ICP), allowing GLDGov token holders to steer its direction, granting holders voting rights and participation in decision-making to direct the project's future. The DAO voted through a proposal to give control for project development and daily operations to the team at DAO.Link.
Participants in the governance process holding GLDGov tokens receive rewards and are incentivized for their active community involvement. An overview and all details to the tokenomics of the governance token GLDGov can be found on the Gold DAO Dashboard (https://dashboard.gold-dao.org/).
โทเคโนมิกส์และการวิเคราะห์ราคา Gold DAO (GOLDAO)
สำรวจโทเคโนมิกส์หลักและข้อมูลราคาสำหรับ Gold DAO (GOLDAO) รวมถึงมูลค่าตลาด รายละเอียดอุปทาน FDV และประวัติราคา เข้าใจมูลค่าปัจจุบันของโทเค็นและโพสิชันการตลาดได้อย่างรวดเร็ว
โทเคโนมิกส์ Gold DAO (GOLDAO): คำอธิบายตัวชี้วัดหลักและกรณีการใช้งาน
การทำความเข้าใจโทเค็นโนมิกส์ของ Gold DAO (GOLDAO) ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการวิเคราะห์มูลค่าในระยะยาว ความยั่งยืน และศักยภาพ
ตัวชี้วัดหลักและวิธีการคำนวณ:
อุปทานรวม:
จำนวนโทเค็นGOLDAO สูงสุดที่ถูกสร้างหรือจะเคยสร้าง
อุปทานหมุนเวียน:
จำนวนโทเค็นที่มีอยู่ในตลาดและในมือสาธารณะในปัจจุบัน
อุปทานสูงสุด:
ข้อกำหนดตายตัวเกี่ยวกับจำนวนโทเค็น GOLDAO ที่สามารถมีอยู่ได้ทั้งหมด
FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):
คำนวณจากราคาปัจจุบัน × ปริมาณอุปทานสูงสุด ซึ่งเป็นการฉายภาพมูลค่าตลาดรวมหากโทเค็นทั้งหมดหมุนเวียนอยู่
อัตราเงินเฟ้อ:
สะท้อนให้เห็นถึงความเร็วของการเปิดตัวโทเค็นใหม่ ซึ่งส่งผลต่อความขาดแคลนและการเคลื่อนไหวของราคาในระยะยาว
เหตุใดตัวชี้วัดเหล่านี้จึงสำคัญสำหรับนักเทรด?
อุปทานหมุนเวียนสูง = สภาพคล่องที่มากขึ้น
อุปทานสูงสุดที่จำกัด + อัตราเงินเฟ้อที่ต่ำ = ศักยภาพในการปรับราคาในระยะยาว
การแจกจ่ายโทเค็นที่โปร่งใส = ความไว้วางใจที่ดีขึ้นในโครงการและความเสี่ยงของการควบคุมแบบรวมศูนย์ที่ลดลง
FDV ที่สูงเมื่อมูลค่าตลาดปัจจุบันต่ำ = อาจเป็นสัญญาณการประเมินมูลค่าสูงเกินไป
ตอนนี้คุณเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ GOLDAO แล้ว มาสำรวจราคาปัจจุบันของโทเค็น GOLDAOกัน!
การคาดการณ์ราคา GOLDAO
อยากรู้ว่า GOLDAO จะมุ่งหน้าไปทางไหนใช่ไหม? หน้าการคาดการณ์ราคา GOLDAO ของเราผสมผสานอารมณ์ตลาด แนวโน้มในอดีต และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคเพื่อให้มุมมองเชิงคาดการณ์
ทำไมคุณถึงควรเลือก MEXC?
MEXC เป็นหนึ่งในศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำของโลก ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้หลายล้านคนทั่วโลก ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือมืออาชีพ MEXC เป็นทางลัดสู่คริปโตที่ง่ายที่สุดสำหรับคุณ
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
ข้อมูลโทเคโนมิกส์บนหน้านี้มาจากแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม MEXC ไม่รับประกันความถูกต้อง โปรดดำเนินการวิจัยให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนการลงทุน