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ราคาปัจจุบัน Rezerve Money วันนี้ คือ 0.513758 USD มูลค่าตลาด RZR เท่ากับ 754,793 USD ติดตามการอัปเดตราคา RZR เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Rezerve Money วันนี้ คือ 0.513758 USD มูลค่าตลาด RZR เท่ากับ 754,793 USD ติดตามการอัปเดตราคา RZR เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Rezerve Money ราคา (RZR)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 RZR เป็น USD

$0.513758
$0.513758$0.513758
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Rezerve Money (RZR) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 11:27:20 (UTC+8)

ราคา Rezerve Money วันนี้

ราคาปัจจุบัน Rezerve Money (RZR) วันนี้ $ 0.513758, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.68% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน RZR เป็น USD คือ $ 0.513758 ต่อ RZR.

Rezerve Money มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 754,793 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 1.47M RZR ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา RZR เทรดระหว่าง $ 0.485437 (ต่ำ) กับ $ 0.53344 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 16.2 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.15524

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น RZR เคลื่อนไหว +0.74% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -3.66% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 320.45.

Rezerve Money (RZR) ข้อมูลการตลาด

$ 754.79K
$ 754.79K$ 754.79K

$ 320.45
$ 320.45$ 320.45

$ 754.79K
$ 754.79K$ 754.79K

1.47M
1.47M 1.47M

1,469,159.625462227
1,469,159.625462227 1,469,159.625462227

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Rezerve Money คือ $ 754.79K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 320.45 อุปทานหมุนเวียนของ RZR คือ 1.47M โดยมีอุปทานรวมที่ 1469159.625462227 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 754.79K

ประวัติราคา Rezerve Money USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.485437
$ 0.485437$ 0.485437
ต่ำสุด 24h
$ 0.53344
$ 0.53344$ 0.53344
สูงสุด 24h

$ 0.485437
$ 0.485437$ 0.485437

$ 0.53344
$ 0.53344$ 0.53344

$ 16.2
$ 16.2$ 16.2

$ 0.15524
$ 0.15524$ 0.15524

+0.74%

-0.68%

-3.66%

-3.66%

ประวัติราคา Rezerve Money (RZR) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Rezerve Money เป็น USD เท่ากับ $ -0.003525243458409544
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Rezerve Money เป็น USD เท่ากับ $ -0.1167601880
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Rezerve Money เป็น USD เท่ากับ $ -0.0995957387
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Rezerve Money เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000333821453255

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.003525243458409544-0.68%
30 วัน$ -0.1167601880-22.72%
60 วัน$ -0.0995957387-19.38%
90 วัน$ -0.0000333821453255-0.00%

การคาดการณ์ราคา Rezerve Money

การคาดการณ์ราคา Rezerve Money (RZR) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ RZR ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Rezerve Money (RZR) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Rezerve Money อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Rezerve Money จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา RZR ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Rezerve Money

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เกี่ยวกับ Rezerve Money

ราคาตลาดปัจจุบันของ RZR คือเท่าไร?

ขณะนี้มูลค่าอยู่ที่ ฿16.59153870726052120000 ซึ่งสะท้อนการเคลื่อนไหวของราคาที่ -0.68% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา การอัปเดตราคาแสดงข้อมูลตลาดแบบรวมสด

Rezerve Money มีสภาพคล่องมากแค่ไหนในตลาดแลกเปลี่ยนต่างๆ?

ด้วยคะแนนสภาพคล่องที่ --/100 RZR แสดงให้เห็นถึงความลึกของตลาดที่เสถียรในแพลตฟอร์มซื้อขายที่มีปริมาณการซื้อขายสูง

ปริมาณการซื้อขายรายวันของ RZR เท่าไร?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา นักเทรดได้แลกเปลี่ยน RZR มูลค่า ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงช่วยให้สเปรดแคบลงและทำให้การทำธุรกรรมราบรื่นยิ่งขึ้น

ช่วงราคาของ Rezerve Money วันนี้เป็นเท่าไร?

ราคาซื้อขายอยู่ระหว่าง ฿15.67692722144750180000 และ ฿17.2271583274636160000 ซึ่งสะท้อนช่วงความผันผวนของวันนี้

อะไรเป็นปัจจัยที่กำหนดความเข้าถึงและความนิยมของ RZR ในตลาดโลก?

ปัจจัยประกอบด้วยการจดทะเบียนในตลาดแลกเปลี่ยน ความพร้อมใช้งานของคู่ซื้อขาย ความลึกของสภาพคล่อง และระดับการบูรณาการของ RZR เข้ากับระบบนิเวศของ --

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Rezerve Money

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 11:27:20 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Rezerve Money (RZR)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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