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ราคาปัจจุบัน US Sonic Dollar วันนี้ คือ 1.001 USD มูลค่าตลาด USSD เท่ากับ 2,050,318 USD ติดตามการอัปเดตราคา USSD เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน US Sonic Dollar วันนี้ คือ 1.001 USD มูลค่าตลาด USSD เท่ากับ 2,050,318 USD ติดตามการอัปเดตราคา USSD เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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US Sonic Dollar ราคา (USSD)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 USSD เป็น USD

$0.997806
$0.997806$0.997806
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
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US Sonic Dollar (USSD) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 13:46:09 (UTC+8)

ราคา US Sonic Dollar วันนี้

ราคาปัจจุบัน US Sonic Dollar (USSD) วันนี้ $ 1.001, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.20% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน USSD เป็น USD คือ $ 1.001 ต่อ USSD.

US Sonic Dollar มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 2,050,318 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 2.05M USSD ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา USSD เทรดระหว่าง $ 0.978823 (ต่ำ) กับ $ 1.057 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1.36 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.844912

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น USSD เคลื่อนไหว +0.36% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +0.59% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 77.54K.

US Sonic Dollar (USSD) ข้อมูลการตลาด

$ 2.05M
$ 2.05M$ 2.05M

$ 77.54K
$ 77.54K$ 77.54K

$ 2.05M
$ 2.05M$ 2.05M

2.05M
2.05M 2.05M

2,052,270.388369537
2,052,270.388369537 2,052,270.388369537

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ US Sonic Dollar คือ $ 2.05M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 77.54K อุปทานหมุนเวียนของ USSD คือ 2.05M โดยมีอุปทานรวมที่ 2052270.388369537 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 2.05M

ประวัติราคา US Sonic Dollar USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.978823
$ 0.978823$ 0.978823
ต่ำสุด 24h
$ 1.057
$ 1.057$ 1.057
สูงสุด 24h

$ 0.978823
$ 0.978823$ 0.978823

$ 1.057
$ 1.057$ 1.057

$ 1.36
$ 1.36$ 1.36

$ 0.844912
$ 0.844912$ 0.844912

+0.36%

+1.20%

+0.59%

+0.59%

ประวัติราคา US Sonic Dollar (USSD) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา US Sonic Dollar เป็น USD เท่ากับ $ +0.01187141
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา US Sonic Dollar เป็น USD เท่ากับ $ -0.0062210148
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา US Sonic Dollar เป็น USD เท่ากับ $ +0.0045667622
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา US Sonic Dollar เป็น USD เท่ากับ $ -0.011192264544949

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.01187141+1.20%
30 วัน$ -0.0062210148-0.62%
60 วัน$ +0.0045667622+0.46%
90 วัน$ -0.011192264544949-0.01%

การคาดการณ์ราคา US Sonic Dollar

การคาดการณ์ราคา US Sonic Dollar (USSD) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ USSD ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา US Sonic Dollar (USSD) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ US Sonic Dollar อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา US Sonic Dollar จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา USSD ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา US Sonic Dollar

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เกี่ยวกับ US Sonic Dollar

ราคาปัจจุบันของ US Sonic Dollar คือเท่าไร?

US Sonic Dollar ซื้อขายอยู่ที่ ฿32.32902279929322000 ซึ่งแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ 1.20% ตัวเลขแบบเรียลไทม์นี้สะท้อนข้อมูลการซื้อขายตลาดแบบสดๆ ที่รวบรวมจากกระดานเทรดทั่วโลก

USSD เทียบกับตลาดคริปโตทั่วโลกอย่างไร?

การเปลี่ยนแปลงรายวันของมันที่ 1.20% สามารถเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของตลาดในวงกว้างได้ หาก USSD กำลังทำผลงานได้ดีกว่าตลาด นั่นแสดงถึงความสนใจในการซื้อที่แข็งแกร่งหรือพัฒนาการเชิงบวกเฉพาะต่อระบบนิเวศของมัน

US Sonic Dollar มีผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับโทเค็นในกลุ่ม Stablecoins,USD Stablecoin,Sonic Ecosystem,US Treasury-backed Stablecoin อย่างไร?

ในกลุ่ม Stablecoins,USD Stablecoin,Sonic Ecosystem,US Treasury-backed Stablecoin USSD แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการแข่งขัน โดยขับเคลื่อนจากปริมาณการซื้อขาย มูลค่าตามราคาตลาด และกิจกรรมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องบนเครือข่าย --

มูลค่าตามราคาตลาดของ US Sonic Dollar ณ วันนี้คือเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดที่ ฿66218558.80899228396000 ส่งผลให้ USSD อยู่ในอันดับที่ #2185 ซึ่งบ่งบอกถึงระดับความเจริญเติบโตและความเชื่อมั่นของนักลงทุนเมื่อเทียบกับโทเค็นอื่นๆ

ระดับราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้าง?

ราคาวันนี้อยู่ระหว่าง ฿31.61277830516742006000 ถึง ฿34.13763945939354000 ซึ่งให้บริบทแก่นักเทรดที่ติดตามความผันผวนและโครงสร้างตลาด

USSD มีการซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?

US Sonic Dollar มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงมักสัมพันธ์กับแนวโน้มราคาที่แข็งแกร่งและสภาพคล่องของตลาดที่ดีขึ้น

อุปทานมีผลกระทบต่อการประเมินมูลค่าของ USSD อย่างไร?

ด้วยจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ที่ 2052270.388369537 อุปทานจะช่วยกำหนดความขาดแคลนและการประเมินมูลค่าในระยะยาว โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับโทเค็นอื่นๆ ที่มีรูปแบบเงินเฟ้อหรือเงินฝืด

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ US Sonic Dollar

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 13:46:09 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ US Sonic Dollar (USSD)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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