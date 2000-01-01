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โทเค็น การวิเคราะห์ ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม การวิเคราะห์ เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Pyth Network
Pyth Network
PYTH
$ 0,03932
-%0,38
-%1,16
-%8,70
$ 308,15M
$ 3,24M
2
CONFLUX
CONFLUX
CFX
$ 0,04214
+%0,07
-%0,94
+%0,50
$ 219,88M
$ 1,38M
3
Graph Token
Graph Token
GRT
$ 0,01348
+%0,07
-%0,59
-%5,74
$ 146,17M
$ 4,42M
4
Genius
Genius
GENIUS
$ 0,37062
+%0,09
-%1,30
+%5,03
$ 124,06M
$ 183,63K
5
SoSoValue
SoSoValue
SOSO
$ 0,3247
-%0,21
-%1,63
-%6,20
$ 111,22M
$ 289,24K
6
Kaito
Kaito
KAITO
$ 0,3466
-%0,31
-%6,63
-%48,17
$ 84,24M
$ 7,04M
7
Data Network
Data Network
DATA
$ 0,188
-%0,11
-%1,93
-%11,97
$ 67,06M
$ 377,53K
8
BAS
BAS
BAS
$ 0,024999
-%0,42
-%1,71
-%4,20
$ 62,75M
$ 2,80M
9
Numeraire
Numeraire
NMR
$ 8,136
+%0,21
+%0,17
-%3,68
$ 60,97M
$ 6,70K
10
FONQ
FONQ
FONQ
$ 0,065065
+%0,40
-%0,00
+%10,76
$ 45,51M
$ 76,02K
11
Subsquid
Subsquid
SQD
$ 0,04364
-%0,68
-%0,34
-%6,39
$ 45,41M
$ 1,37M
12
LAB
LAB
LAB
$ 0,08035
-%0,31
-%7,90
-%32,18
$ 24,88M
$ 4,68M
13
Infinity Ground
Infinity Ground
AIN
$ 0,07828
-%0,03
-%2,62
+%8,43
$ 23,92M
$ 1,16M
14
Degen
Degen
DEGEN
$ 0,0010063
+%0,08
-%2,03
-%19,18
$ 23,44M
$ 56,14M
15
Arkham
Arkham
ARKM
$ 0,09098
+%0,02
-%0,94
-%6,94
$ 20,48M
$ 762,88K
16
ChainGPT
ChainGPT
CGPT
$ 0,020339
-%0,77
-%3,08
-%2,76
$ 18,96M
$ 3,39M
17
Infinex
Infinex
INX
$ 0,008026
-%0,45
-%4,19
-%10,88
$ 15,95M
$ 11,55M
18
Sign
Sign
SIGN
$ 0,006736
-%0,38
+%3,32
-%0,66
$ 15,50M
$ 8,69M
19
Bubblemaps
Bubblemaps
BMT
$ 0,01492
+%0,74
-%2,41
-%39,39
$ 10,15M
$ 6,42M
20
Cookie DAO
Cookie DAO
COOKIE
$ 0,011228
-%0,09
+%0,71
-%4,22
$ 8,64M
$ 5,91M
21
DexTools
DexTools
DEXT
$ 0,093346
+%0,03
%0,00
-%5,82
$ 6,65M
$ 4,55K
22
SUPERFORTUNE
SUPERFORTUNE
GUA
$ 0,04238
-%0,12
+%4,16
-%19,44
$ 5,29M
$ 8,01M
23
BytomDAO
BytomDAO
BTM
$ 0,010391
%0,00
-%0,00
-%9,24
$ 5,20M
$ 1,04K
24
KRYLL
KRYLL
KRL
$ 0,121726
+%0,04
%0,00
-%0,62
$ 4,90M
$ 1,93K
25
AlphaBlockAI
AlphaBlockAI
ALPHA
$ 0,00336063
-%0,01
-%0,10
+%7,61
$ 3,36M
$ 14,77K
26
League of Traders
League of Traders
LOT
$ 0,005639
+%0,09
-%14,13
+%2,74
$ 2,24M
$ 12,99M
27
Lotos
Lotos
LTS
$ 0,01654444
%0,00
-%0,01
-%7,81
$ 2,20M
$ 14,24K
28
TokenFi
TokenFi
TOKEN
$ 0,001682
+%0,12
-%1,52
-%9,13
$ 1,68M
$ 33,37M
29
OneFootball Credits
OneFootball Credits
OFC
$ 0,008112
-%0,51
-%3,17
-%20,52
$ 1,31M
$ 10,49M
30
HashAI
HashAI
HASHAI
$ 1,119E-5
-%0,89
%0,00
-%8,80
$ 949,61K
--
31
QUP Coin
QUP Coin
QUP
$ 0,00047239
+%0,11
-%0,00
-%10,29
$ 944,73K
$ 66,10
32
ClipX
ClipX
CLIPX
$ 0,0008124
-%0,08
+%0,01
+%1,79
$ 812,38K
$ 49,89K
33
DappRadar
DappRadar
RADAR
$ 0,00027
+%0,02
--
-%2,39
$ 806,80K
$ 2,95
34
Levva Protocol
Levva Protocol
LVVA
$ 0,00038182
+%11,99
+%0,31
+%10,18
$ 755,99K
$ 22,55K
35
Unibot
Unibot
UNIBOT
$ 0,634517
+%0,04
+%0,01
-%6,70
$ 634,50K
$ 440,55
36
MCNCOIN
MCNCOIN
MCN
$ 0,0504
%0,00
+%0,60
+%1,21
$ 602,40K
$ 996,03K
37
Alphakek
Alphakek
AIKEK
$ 0,00210978
+%0,09
+%0,01
-%2,32
$ 500,74K
$ 530,75
38
bitsCrunch Token
bitsCrunch Token
BCUT
$ 0,00057057
%0,00
-%0,02
-%10,68
$ 435,62K
$ 4,33K
39
Rawli Analytics
Rawli Analytics
RWAAN
$ 7,227E-5
-%0,19
-%1,00
-%1,46
$ 418,95K
--
40
Official Layoff Coin
Official Layoff Coin
LAYOFF
$ 0,00043243
+%0,22
-%0,10
-%17,87
$ 418,30K
$ 32,49K
41
Xerberus
Xerberus
XER
$ 0,00138027
+%1,43
--
-%9,42
$ 411,23K
$ 34,67
42
Eduvantage AI
Eduvantage AI
EAI
$ 0,00034589
+%0,15
+%0,01
-%4,48
$ 345,75K
$ 1,36K
43
Push Protocol
Push Protocol
PUSH
$ 0,00376079
+%0,02
-%0,00
-%3,31
$ 339,36K
$ 1,13K
44
GraphLinq
GraphLinq
GLQ
$ 0,000983
+%5,02
-%4,56
-%45,09
$ 327,08K
$ 67,62M
45
Blocktronics
Blocktronics
BLOCKTRONICS
$ 2,82E-6
%0,00
-%11,00
-%17,30
$ 281,94K
--
46
TrenchBuddy
TrenchBuddy
TRENCH
$ 0,00025668
%0,00
-%0,00
-%1,48
$ 246,86K
$ 505,64
47
Buz Economy
Buz Economy
BUZ
$ 0,01634174
%0,00
-%0,00
-%0,76
$ 245,12K
$ 16,84
48
AgentLISA
AgentLISA
LISA
$ 0,0010518
+%0,01
+%0,08
-%2,55
$ 227,43K
$ 2,87K
49
Faircaster
Faircaster
FAIR
$ 4,51E-6
-%2,17
-%0,90
-%18,59
$ 217,87K
--
50
SmartCredit
SmartCredit
SMARTCREDIT
$ 0,103928
%0,00
--
%0,00
$ 214,52K
$ 2,67

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น การวิเคราะห์ คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น การวิเคราะห์ เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 111 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $1.48B
โทเค็น การวิเคราะห์ ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น การวิเคราะห์ ที่ติดตามบน MEXC นั้น WSDM แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 36.90% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น การวิเคราะห์ กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 111 การวิเคราะห์ ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น การวิเคราะห์ ยอดนิยม รวมถึง PYTH, CFX, GRT. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ การวิเคราะห์ คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น การวิเคราะห์ ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $1.48B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม การวิเคราะห์ นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง