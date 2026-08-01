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ราคาปัจจุบัน AlphaBlockAI วันนี้ คือ 0.00348914 USD มูลค่าตลาด ALPHA เท่ากับ 3,489,052 USD ติดตามการอัปเดตราคา ALPHA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน AlphaBlockAI วันนี้ คือ 0.00348914 USD มูลค่าตลาด ALPHA เท่ากับ 3,489,052 USD ติดตามการอัปเดตราคา ALPHA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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AlphaBlockAI ราคา (ALPHA)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 ALPHA เป็น USD

$0.00347952
$0.00347952$0.00347952
-14.10%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
AlphaBlockAI (ALPHA) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:07:05 (UTC+8)

ราคา AlphaBlockAI วันนี้

ราคาปัจจุบัน AlphaBlockAI (ALPHA) วันนี้ $ 0.00348914, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 9.64% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน ALPHA เป็น USD คือ $ 0.00348914 ต่อ ALPHA.

AlphaBlockAI มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 3,489,052 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 999.98M ALPHA ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ALPHA เทรดระหว่าง $ 0.00322153 (ต่ำ) กับ $ 0.00388396 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.0045771 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น ALPHA เคลื่อนไหว -0.75% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +23.28% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 18.68K.

AlphaBlockAI (ALPHA) ข้อมูลการตลาด

$ 3.49M
$ 3.49M$ 3.49M

$ 18.68K
$ 18.68K$ 18.68K

$ 3.49M
$ 3.49M$ 3.49M

999.98M
999.98M 999.98M

999,979,256.060557
999,979,256.060557 999,979,256.060557

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ AlphaBlockAI คือ $ 3.49M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 18.68K อุปทานหมุนเวียนของ ALPHA คือ 999.98M โดยมีอุปทานรวมที่ 999979256.060557 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 3.49M

ประวัติราคา AlphaBlockAI USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00322153
$ 0.00322153$ 0.00322153
ต่ำสุด 24h
$ 0.00388396
$ 0.00388396$ 0.00388396
สูงสุด 24h

$ 0.00322153
$ 0.00322153$ 0.00322153

$ 0.00388396
$ 0.00388396$ 0.00388396

$ 0.0045771
$ 0.0045771$ 0.0045771

$ 0
$ 0$ 0

-0.75%

-9.63%

+23.28%

+23.28%

ประวัติราคา AlphaBlockAI (ALPHA) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา AlphaBlockAI เป็น USD เท่ากับ $ -0.00037213876357253
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา AlphaBlockAI เป็น USD เท่ากับ $ +0.0029172947
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา AlphaBlockAI เป็น USD เท่ากับ $ +0.0019759292
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา AlphaBlockAI เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000002156296395987

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.00037213876357253-9.63%
30 วัน$ +0.0029172947+83.61%
60 วัน$ +0.0019759292+56.63%
90 วัน$ -0.0000002156296395987-0.00%

การคาดการณ์ราคา AlphaBlockAI

การคาดการณ์ราคา AlphaBlockAI (ALPHA) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ ALPHA ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา AlphaBlockAI (ALPHA) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ AlphaBlockAI อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา AlphaBlockAI จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา ALPHA ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา AlphaBlockAI

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เกี่ยวกับ AlphaBlockAI

ราคาปัจจุบันของ AlphaBlockAI คือเท่าไร?

AlphaBlockAI ซื้อขายอยู่ที่ ฿0.1126731342928155376000 ซึ่งแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ -9.63% ตัวเลขแบบเรียลไทม์นี้สะท้อนข้อมูลการซื้อขายตลาดแบบสดๆ ที่รวบรวมจากกระดานเทรดทั่วโลก

ALPHA เทียบกับตลาดคริปโตทั่วโลกอย่างไร?

การเปลี่ยนแปลงรายวันของมันที่ -9.63% สามารถเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของตลาดในวงกว้างได้ หาก ALPHA กำลังทำผลงานได้ดีกว่าตลาด นั่นแสดงถึงความสนใจในการซื้อที่แข็งแกร่งหรือพัฒนาการเชิงบวกเฉพาะต่อระบบนิเวศของมัน

AlphaBlockAI มีผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับโทเค็นในกลุ่ม Analytics,Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem อย่างไร?

ในกลุ่ม Analytics,Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem ALPHA แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการแข่งขัน โดยขับเคลื่อนจากปริมาณการซื้อขาย มูลค่าตามราคาตลาด และกิจกรรมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องบนเครือข่าย --

มูลค่าตามราคาตลาดของ AlphaBlockAI ณ วันนี้คือเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดที่ ฿112670292.55077659168000 ส่งผลให้ ALPHA อยู่ในอันดับที่ #1810 ซึ่งบ่งบอกถึงระดับความเจริญเติบโตและความเชื่อมั่นของนักลงทุนเมื่อเทียบกับโทเค็นอื่นๆ

ระดับราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้าง?

ราคาวันนี้อยู่ระหว่าง ฿0.1040313321673346552000 ถึง ฿0.1254228682907317664000 ซึ่งให้บริบทแก่นักเทรดที่ติดตามความผันผวนและโครงสร้างตลาด

ALPHA มีการซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?

AlphaBlockAI มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงมักสัมพันธ์กับแนวโน้มราคาที่แข็งแกร่งและสภาพคล่องของตลาดที่ดีขึ้น

อุปทานมีผลกระทบต่อการประเมินมูลค่าของ ALPHA อย่างไร?

ด้วยจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ที่ 999979256.060557 อุปทานจะช่วยกำหนดความขาดแคลนและการประเมินมูลค่าในระยะยาว โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับโทเค็นอื่นๆ ที่มีรูปแบบเงินเฟ้อหรือเงินฝืด

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ AlphaBlockAI

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:07:05 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ AlphaBlockAI (ALPHA)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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