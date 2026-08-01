AlphaBlockAI ราคา (ALPHA)
ราคาปัจจุบัน AlphaBlockAI (ALPHA) วันนี้ $ 0.00348914, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 9.64% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน ALPHA เป็น USD คือ $ 0.00348914 ต่อ ALPHA.
AlphaBlockAI มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 3,489,052 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 999.98M ALPHA ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ALPHA เทรดระหว่าง $ 0.00322153 (ต่ำ) กับ $ 0.00388396 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.0045771 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น ALPHA เคลื่อนไหว -0.75% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +23.28% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 18.68K.
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ AlphaBlockAI คือ $ 3.49M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 18.68K อุปทานหมุนเวียนของ ALPHA คือ 999.98M โดยมีอุปทานรวมที่ 999979256.060557 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 3.49M
-0.75%
-9.63%
+23.28%
+23.28%
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา AlphaBlockAI เป็น USD เท่ากับ $ -0.00037213876357253
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา AlphaBlockAI เป็น USD เท่ากับ $ +0.0029172947
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา AlphaBlockAI เป็น USD เท่ากับ $ +0.0019759292
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา AlphaBlockAI เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000002156296395987
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ -0.00037213876357253
|-9.63%
|30 วัน
|$ +0.0029172947
|+83.61%
|60 วัน
|$ +0.0019759292
|+56.63%
|90 วัน
|$ -0.0000002156296395987
|-0.00%
ในปี 2040 ราคาของ AlphaBlockAI อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --
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ราคาปัจจุบันของ AlphaBlockAI คือเท่าไร?
AlphaBlockAI ซื้อขายอยู่ที่ ฿0.1126731342928155376000 ซึ่งแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ -9.63% ตัวเลขแบบเรียลไทม์นี้สะท้อนข้อมูลการซื้อขายตลาดแบบสดๆ ที่รวบรวมจากกระดานเทรดทั่วโลก
ALPHA เทียบกับตลาดคริปโตทั่วโลกอย่างไร?
การเปลี่ยนแปลงรายวันของมันที่ -9.63% สามารถเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของตลาดในวงกว้างได้ หาก ALPHA กำลังทำผลงานได้ดีกว่าตลาด นั่นแสดงถึงความสนใจในการซื้อที่แข็งแกร่งหรือพัฒนาการเชิงบวกเฉพาะต่อระบบนิเวศของมัน
AlphaBlockAI มีผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับโทเค็นในกลุ่ม Analytics,Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem อย่างไร?
ในกลุ่ม Analytics,Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem ALPHA แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการแข่งขัน โดยขับเคลื่อนจากปริมาณการซื้อขาย มูลค่าตามราคาตลาด และกิจกรรมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องบนเครือข่าย --
มูลค่าตามราคาตลาดของ AlphaBlockAI ณ วันนี้คือเท่าไร?
มูลค่าตามราคาตลาดที่ ฿112670292.55077659168000 ส่งผลให้ ALPHA อยู่ในอันดับที่ #1810 ซึ่งบ่งบอกถึงระดับความเจริญเติบโตและความเชื่อมั่นของนักลงทุนเมื่อเทียบกับโทเค็นอื่นๆ
ระดับราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้าง?
ราคาวันนี้อยู่ระหว่าง ฿0.1040313321673346552000 ถึง ฿0.1254228682907317664000 ซึ่งให้บริบทแก่นักเทรดที่ติดตามความผันผวนและโครงสร้างตลาด
ALPHA มีการซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?
AlphaBlockAI มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงมักสัมพันธ์กับแนวโน้มราคาที่แข็งแกร่งและสภาพคล่องของตลาดที่ดีขึ้น
อุปทานมีผลกระทบต่อการประเมินมูลค่าของ ALPHA อย่างไร?
ด้วยจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ที่ 999979256.060557 อุปทานจะช่วยกำหนดความขาดแคลนและการประเมินมูลค่าในระยะยาว โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับโทเค็นอื่นๆ ที่มีรูปแบบเงินเฟ้อหรือเงินฝืด
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
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