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ราคาปัจจุบัน Official Layoff Coin วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด LAYOFF เท่ากับ 421,909 USD ติดตามการอัปเดตราคา LAYOFF เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Official Layoff Coin วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด LAYOFF เท่ากับ 421,909 USD ติดตามการอัปเดตราคา LAYOFF เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Official Layoff Coin ราคา (LAYOFF)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 LAYOFF เป็น USD

$0.00043512
$0.00043512$0.00043512
-0.01%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Official Layoff Coin (LAYOFF) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 10:14:36 (UTC+8)

ราคา Official Layoff Coin วันนี้

ราคาปัจจุบัน Official Layoff Coin (LAYOFF) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 2.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน LAYOFF เป็น USD คือ $ 0 ต่อ LAYOFF.

Official Layoff Coin มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 421,909 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 965.72M LAYOFF ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา LAYOFF เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00418483 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น LAYOFF เคลื่อนไหว +0.48% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -26.49% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 28.33K.

Official Layoff Coin (LAYOFF) ข้อมูลการตลาด

$ 421.91K
$ 421.91K$ 421.91K

$ 28.33K
$ 28.33K$ 28.33K

$ 421.91K
$ 421.91K$ 421.91K

965.72M
965.72M 965.72M

965,724,918.762348
965,724,918.762348 965,724,918.762348

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Official Layoff Coin คือ $ 421.91K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 28.33K อุปทานหมุนเวียนของ LAYOFF คือ 965.72M โดยมีอุปทานรวมที่ 965724918.762348 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 421.91K

ประวัติราคา Official Layoff Coin USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00418483
$ 0.00418483$ 0.00418483

$ 0
$ 0$ 0

+0.48%

-1.99%

-26.49%

-26.49%

ประวัติราคา Official Layoff Coin (LAYOFF) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Official Layoff Coin เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Official Layoff Coin เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Official Layoff Coin เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Official Layoff Coin เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-1.99%
30 วัน$ 0-56.64%
60 วัน$ 0-82.54%
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา Official Layoff Coin

การคาดการณ์ราคา Official Layoff Coin (LAYOFF) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ LAYOFF ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Official Layoff Coin (LAYOFF) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Official Layoff Coin อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Official Layoff Coin จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา LAYOFF ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Official Layoff Coin

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Official Layoff Coin (LAYOFF) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

AnalyticsPump.fun EcosystemSolana Ecosystem

เกี่ยวกับ Official Layoff Coin

ราคาตลาดปัจจุบันของ LAYOFF คือเท่าไร?

ขณะนี้มูลค่าอยู่ที่ ฿ ซึ่งสะท้อนการเคลื่อนไหวของราคาที่ -1.99% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา การอัปเดตราคาแสดงข้อมูลตลาดแบบรวมสด

Official Layoff Coin มีสภาพคล่องมากแค่ไหนในตลาดแลกเปลี่ยนต่างๆ?

ด้วยคะแนนสภาพคล่องที่ --/100 LAYOFF แสดงให้เห็นถึงความลึกของตลาดที่เสถียรในแพลตฟอร์มซื้อขายที่มีปริมาณการซื้อขายสูง

ปริมาณการซื้อขายรายวันของ LAYOFF เท่าไร?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา นักเทรดได้แลกเปลี่ยน LAYOFF มูลค่า ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงช่วยให้สเปรดแคบลงและทำให้การทำธุรกรรมราบรื่นยิ่งขึ้น

ช่วงราคาของ Official Layoff Coin วันนี้เป็นเท่าไร?

ราคาซื้อขายอยู่ระหว่าง ฿ และ ฿ ซึ่งสะท้อนช่วงความผันผวนของวันนี้

อะไรเป็นปัจจัยที่กำหนดความเข้าถึงและความนิยมของ LAYOFF ในตลาดโลก?

ปัจจัยประกอบด้วยการจดทะเบียนในตลาดแลกเปลี่ยน ความพร้อมใช้งานของคู่ซื้อขาย ความลึกของสภาพคล่อง และระดับการบูรณาการของ LAYOFF เข้ากับระบบนิเวศของ --

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Official Layoff Coin

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 10:14:36 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Official Layoff Coin (LAYOFF)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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