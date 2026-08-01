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ราคาปัจจุบัน AgentLISA วันนี้ คือ 0.00105152 USD มูลค่าตลาด LISA เท่ากับ 227,365 USD ติดตามการอัปเดตราคา LISA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน AgentLISA วันนี้ คือ 0.00105152 USD มูลค่าตลาด LISA เท่ากับ 227,365 USD ติดตามการอัปเดตราคา LISA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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AgentLISA ราคา (LISA)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 LISA เป็น USD

$0.00105152
$0.00105152$0.00105152
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
AgentLISA (LISA) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 01:55:13 (UTC+8)

ราคา AgentLISA วันนี้

ราคาปัจจุบัน AgentLISA (LISA) วันนี้ $ 0.00105152, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.98% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน LISA เป็น USD คือ $ 0.00105152 ต่อ LISA.

AgentLISA มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 227,365 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 216.23M LISA ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา LISA เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0.00113539 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.203388 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น LISA เคลื่อนไหว +1.10% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -12.26% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 2.99K.

AgentLISA (LISA) ข้อมูลการตลาด

$ 227.37K
$ 227.37K$ 227.37K

$ 2.99K
$ 2.99K$ 2.99K

$ 1.05M
$ 1.05M$ 1.05M

216.23M
216.23M 216.23M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ AgentLISA คือ $ 227.37K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 2.99K อุปทานหมุนเวียนของ LISA คือ 216.23M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.05M

ประวัติราคา AgentLISA USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0.00113539
$ 0.00113539$ 0.00113539
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00113539
$ 0.00113539$ 0.00113539

$ 0.203388
$ 0.203388$ 0.203388

$ 0
$ 0$ 0

+1.10%

+0.98%

-12.26%

-12.26%

ประวัติราคา AgentLISA (LISA) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา AgentLISA เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา AgentLISA เป็น USD เท่ากับ $ -0.0003162606
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา AgentLISA เป็น USD เท่ากับ $ -0.0007131532
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา AgentLISA เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000000139363523783

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+0.98%
30 วัน$ -0.0003162606-30.07%
60 วัน$ -0.0007131532-67.82%
90 วัน$ -0.0000000139363523783-0.00%

การคาดการณ์ราคา AgentLISA

การคาดการณ์ราคา AgentLISA (LISA) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ LISA ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา AgentLISA (LISA) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ AgentLISA อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา AgentLISA จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา LISA ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา AgentLISA

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เกี่ยวกับ AgentLISA

ราคาตลาดปัจจุบันของ LISA คือเท่าไร?

ขณะนี้มูลค่าอยู่ที่ ฿0.0339579337469971328000 ซึ่งสะท้อนการเคลื่อนไหวของราคาที่ 0.98% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา การอัปเดตราคาแสดงข้อมูลตลาดแบบรวมสด

AgentLISA มีสภาพคล่องมากแค่ไหนในตลาดแลกเปลี่ยนต่างๆ?

ด้วยคะแนนสภาพคล่องที่ --/100 LISA แสดงให้เห็นถึงความลึกของตลาดที่เสถียรในแพลตฟอร์มซื้อขายที่มีปริมาณการซื้อขายสูง

ปริมาณการซื้อขายรายวันของ LISA เท่าไร?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา นักเทรดได้แลกเปลี่ยน LISA มูลค่า ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงช่วยให้สเปรดแคบลงและทำให้การทำธุรกรรมราบรื่นยิ่งขึ้น

ช่วงราคาของ AgentLISA วันนี้เป็นเท่าไร?

ราคาซื้อขายอยู่ระหว่าง ฿ และ ฿0.0366664432412156446000 ซึ่งสะท้อนช่วงความผันผวนของวันนี้

อะไรเป็นปัจจัยที่กำหนดความเข้าถึงและความนิยมของ LISA ในตลาดโลก?

ปัจจัยประกอบด้วยการจดทะเบียนในตลาดแลกเปลี่ยน ความพร้อมใช้งานของคู่ซื้อขาย ความลึกของสภาพคล่อง และระดับการบูรณาการของ LISA เข้ากับระบบนิเวศของ --

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ AgentLISA

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 01:55:13 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ AgentLISA (LISA)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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