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ราคาปัจจุบัน Lotos วันนี้ คือ 0.01650074 USD มูลค่าตลาด LTS เท่ากับ 2,194,474 USD ติดตามการอัปเดตราคา LTS เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Lotos วันนี้ คือ 0.01650074 USD มูลค่าตลาด LTS เท่ากับ 2,194,474 USD ติดตามการอัปเดตราคา LTS เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Lotos ราคา (LTS)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 LTS เป็น USD

$0.01584842
$0.01584842$0.01584842
-0.05%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Lotos (LTS) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 09:00:10 (UTC+8)

ราคา Lotos วันนี้

ราคาปัจจุบัน Lotos (LTS) วันนี้ $ 0.01650074, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.85% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน LTS เป็น USD คือ $ 0.01650074 ต่อ LTS.

Lotos มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 2,194,474 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 132.99M LTS ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา LTS เทรดระหว่าง $ 0.01576169 (ต่ำ) กับ $ 0.01690932 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.04767392 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.01367182

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น LTS เคลื่อนไหว -0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -5.63% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 14.23K.

Lotos (LTS) ข้อมูลการตลาด

$ 2.19M
$ 2.19M$ 2.19M

$ 14.23K
$ 14.23K$ 14.23K

$ 16.50M
$ 16.50M$ 16.50M

132.99M
132.99M 132.99M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Lotos คือ $ 2.19M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 14.23K อุปทานหมุนเวียนของ LTS คือ 132.99M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 16.50M

ประวัติราคา Lotos USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.01576169
$ 0.01576169$ 0.01576169
ต่ำสุด 24h
$ 0.01690932
$ 0.01690932$ 0.01690932
สูงสุด 24h

$ 0.01576169
$ 0.01576169$ 0.01576169

$ 0.01690932
$ 0.01690932$ 0.01690932

$ 0.04767392
$ 0.04767392$ 0.04767392

$ 0.01367182
$ 0.01367182$ 0.01367182

-0.00%

-1.85%

-5.63%

-5.63%

ประวัติราคา Lotos (LTS) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Lotos เป็น USD เท่ากับ $ -0.000311501730361107
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Lotos เป็น USD เท่ากับ $ -0.0037504053
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Lotos เป็น USD เท่ากับ $ -0.0082566452
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Lotos เป็น USD เท่ากับ $ -0.000000002443121073

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.000311501730361107-1.85%
30 วัน$ -0.0037504053-22.72%
60 วัน$ -0.0082566452-50.03%
90 วัน$ -0.000000002443121073-0.00%

การคาดการณ์ราคา Lotos

การคาดการณ์ราคา Lotos (LTS) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ LTS ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Lotos (LTS) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Lotos อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Lotos จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา LTS ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Lotos

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เกี่ยวกับ Lotos

ราคาปัจจุบันของ Lotos คือเท่าไร?

Lotos ซื้อขายอยู่ที่ ฿0.5328878716242310284000 โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ -1.85% ตัวเลขนี้สะท้อนถึงราคาแบบเรียลไทม์ที่รวบรวมมาจากตลาดแลกเปลี่ยนทั่วโลก

ราคาระดับปัจจุบันเปรียบเทียบกับระดับประวัติศาสตร์อย่างไร?

ระดับสูงสุด (ATH) ของ Lotos คือ ฿1.5396190571322171072000 ในขณะที่ระดับต่ำสุด (ATL) คือ ฿0.4415285048446066212000 การเปรียบเทียบราคาระดับปัจจุบันกับระดับเหล่านี้จะช่วยให้นักลงทุนประเมินศักยภาพในระยะยาวและวัฏจักรการเติบโตที่ผ่านมาได้

มูลค่าโดยรวมของ LTS ณ วันนี้คือเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ ฿70870068.80871480684000 ทำให้สินทรัพย์นี้อยู่ในอันดับที่ #2132 เมื่อเทียบกับคริปโทเคอร์เรนซีทั้งหมด

การมีส่วนร่วมในตลาดของ Lotos เป็นอย่างไรบ้าง?

สินทรัพย์นี้มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงความถี่ในการเข้าร่วมซื้อขายของนักเทรดที่มีต่อ LTS

จำนวนเหรียญที่หมุนเวียนคือเท่าไร และทำไมมันถึงสำคัญ?

ด้วยจำนวนเหรียญที่หมุนเวียนอยู่ในขณะนี้ที่ 132990323.08208057 เสถียรภาพของอุปทานมีผลต่อความขาดแคลน อัตราเงินเฟ้อ และแนวโน้มมูลค่าในระยะยาว

Lotos อยู่ในหมวดหมู่ใด?

Lotos อยู่ในหมวดหมู่ Analytics,BNB Chain Ecosystem ซึ่งจัดกลุ่มสินทรัพย์นี้เข้ากับสินทรัพย์อื่นๆ ที่มีประโยชน์หรือบทบาทในระบบนิเวศเดียวกัน

-- ส่งผลกระทบต่อข้อเสนอคุณค่าของ LTS อย่างไร?

การทำงานบนเครือข่าย -- ช่วยให้ LTS สามารถใช้ประโยชน์จากความเร็วการทำธุรกรรม ค่าธรรมเนียม รูปแบบความปลอดภัย และฟังก์ชันสมาร์ทคอนแทรคเฉพาะ ซึ่งมีส่วนช่วยให้เกิดการยอมรับในวงกว้าง

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Lotos

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 09:00:10 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Lotos (LTS)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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