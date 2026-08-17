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ราคาปัจจุบัน SubQuery Network วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด SQT เท่ากับ 67,529 USD ติดตามการอัปเดตราคา SQT เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน SubQuery Network วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด SQT เท่ากับ 67,529 USD ติดตามการอัปเดตราคา SQT เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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SubQuery Network ราคา (SQT)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 SQT เป็น USD

$0.00001784
$0.00001784$0.00001784
-24.30%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
SubQuery Network (SQT) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 12:45:43 (UTC+8)

ราคา SubQuery Network วันนี้

ราคาปัจจุบัน SubQuery Network (SQT) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 23.05% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน SQT เป็น USD คือ $ 0 ต่อ SQT.

SubQuery Network มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 67,529 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 3.79B SQT ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา SQT เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.085438 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น SQT เคลื่อนไหว +0.02% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -79.08% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง --.

SubQuery Network (SQT) ข้อมูลการตลาด

$ 67.53K
$ 67.53K$ 67.53K

--
----

$ 182.15K
$ 182.15K$ 182.15K

3.79B
3.79B 3.79B

10,214,324,322.33168
10,214,324,322.33168 10,214,324,322.33168

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ SubQuery Network คือ $ 67.53K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ SQT คือ 3.79B โดยมีอุปทานรวมที่ 10214324322.33168 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 182.15K

ประวัติราคา SubQuery Network USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.085438
$ 0.085438$ 0.085438

$ 0
$ 0$ 0

+0.02%

-23.04%

-79.08%

-79.08%

ประวัติราคา SubQuery Network (SQT) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา SubQuery Network เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา SubQuery Network เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา SubQuery Network เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา SubQuery Network เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-23.04%
30 วัน$ 0-89.30%
60 วัน$ 0-89.88%
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา SubQuery Network

การคาดการณ์ราคา SubQuery Network (SQT) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ SQT ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา SubQuery Network (SQT) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ SubQuery Network อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา SubQuery Network จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา SQT ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา SubQuery Network

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SubQuery Network (SQT) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

AnalyticsBase EcosystemDecentralized Finance (DeFi)

เกี่ยวกับ SubQuery Network

ราคาตลาดปัจจุบันของ SQT คือเท่าไร?

ขณะนี้มูลค่าอยู่ที่ ฿ ซึ่งสะท้อนการเคลื่อนไหวของราคาที่ -23.04% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา การอัปเดตราคาแสดงข้อมูลตลาดแบบรวมสด

SubQuery Network มีสภาพคล่องมากแค่ไหนในตลาดแลกเปลี่ยนต่างๆ?

ด้วยคะแนนสภาพคล่องที่ --/100 SQT แสดงให้เห็นถึงความลึกของตลาดที่เสถียรในแพลตฟอร์มซื้อขายที่มีปริมาณการซื้อขายสูง

ปริมาณการซื้อขายรายวันของ SQT เท่าไร?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา นักเทรดได้แลกเปลี่ยน SQT มูลค่า ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงช่วยให้สเปรดแคบลงและทำให้การทำธุรกรรมราบรื่นยิ่งขึ้น

ช่วงราคาของ SubQuery Network วันนี้เป็นเท่าไร?

ราคาซื้อขายอยู่ระหว่าง ฿ และ ฿ ซึ่งสะท้อนช่วงความผันผวนของวันนี้

อะไรเป็นปัจจัยที่กำหนดความเข้าถึงและความนิยมของ SQT ในตลาดโลก?

ปัจจัยประกอบด้วยการจดทะเบียนในตลาดแลกเปลี่ยน ความพร้อมใช้งานของคู่ซื้อขาย ความลึกของสภาพคล่อง และระดับการบูรณาการของ SQT เข้ากับระบบนิเวศของ --

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ SubQuery Network

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 12:45:43 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ SubQuery Network (SQT)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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