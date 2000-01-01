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โทเค็น ลอนช์แพด AI Agent ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ลอนช์แพด AI Agent เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

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เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Sky Protocol
Sky Protocol
SKY
$ 0.05316
-0.09%
+3.31%
+0.74%
$ 1.24B
$ 1.12M
2
Virtuals Protocol
Virtuals Protocol
VIRTUAL
$ 0.5572
-0.11%
-1.44%
-0.47%
$ 365.52M
$ 221.07K
3
FET
FET
FET
$ 0.1245
-0.16%
-3.12%
-8.82%
$ 280.33M
$ 5.00M
4
AWE Network
AWE Network
AWE
$ 0.06541
+0.11%
+0.29%
+9.36%
$ 125.91M
$ 968.90K
5
Sentient
Sentient
SENT
$ 0.0128
-0.08%
-2.59%
-4.83%
$ 92.64M
$ 4.26M
6
FLOW
FLOW
FLOW
$ 0.03005
+0.10%
-2.81%
-3.99%
$ 50.11M
$ 1.83M
7
Gravity
Gravity
G
$ 0.003673
+0.03%
-2.89%
+1.61%
$ 39.74M
$ 16.94M
8
Rei
Rei
REI
$ 0.02279991
+0.03%
-0.00%
-10.15%
$ 22.80M
$ 193.47K
9
IQ
IQ
IQ
$ 0.0006149
-0.11%
-0.95%
-5.41%
$ 16.19M
$ 89.57M
10
MAGIC
MAGIC
MAGIC
$ 0.04138
-0.10%
+0.53%
-0.89%
$ 13.90M
$ 1.78M
11
Griffain.com
Griffain.com
GRIFFAIN
$ 0.012624
-0.50%
-0.27%
+10.01%
$ 12.65M
$ 5.59M
12
MyShell Token
MyShell Token
SHELL
$ 0.02134
+1.56%
+5.87%
+7.04%
$ 8.43M
$ 4.76M
13
Paal AI
Paal AI
PAAL
$ 0.004984
+0.91%
+3.62%
+0.54%
$ 5.00M
$ 11.91M
14
NetX
NetX
NETX
$ 0.1925
-0.26%
-4.19%
-4.85%
$ 4.45M
$ 312.99K
15
Autonolas
Autonolas
OLAS
$ 0.01869
-1.79%
-1.06%
-28.83%
$ 4.17M
$ 3.48M
16
World3
World3
WAI
$ 0.00818046
-0.02%
-0.02%
-1.00%
$ 2.77M
$ 96.82K
17
CreatorBid
CreatorBid
BID
$ 0.005329
0.00%
-1.50%
-3.36%
$ 2.05M
$ 10.26M
18
Spectral
Spectral
SPEC
$ 0.03561914
-0.93%
+0.02%
-12.87%
$ 1.89M
$ 6.02K
19
Amiko
Amiko
AMIKO
$ 0.00214484
+0.11%
-0.01%
-4.39%
$ 1.75M
$ 1.25K
20
Waveform by Virtuals
Waveform by Virtuals
WAVE
$ 0.00126373
-0.03%
+0.27%
+38.32%
$ 1.26M
$ 9.76K
21
Cod3x
Cod3x
CDX
$ 0.02146991
+0.02%
0.00%
+11.71%
$ 1.05M
$ 194.11
22
HyperGPT
HyperGPT
HGPT
$ 0.0011154
-0.01%
-3.39%
-7.55%
$ 1.04M
$ 121.38M
23
Vertical AI
Vertical AI
VERTAI
$ 0.01233568
+0.05%
-0.01%
-10.83%
$ 1.01M
$ 766.70
24
Empyreal
Empyreal
EMP
$ 3.31
0.00%
--
-9.07%
$ 993.35K
$ 23.85
25
Warden
Warden
WARD
$ 0.003026
-0.39%
-0.53%
-11.72%
$ 758.22K
$ 27.19M
26
Maiga
Maiga
MAIGA
$ 0.00262207
0.00%
-0.05%
-24.28%
$ 734.17K
$ 4.01K
27
Balance
Balance
EPT
$ 0.000306
-0.62%
-0.02%
-3.59%
$ 708.87K
$ 192.87K
28
StrikeBit AI
StrikeBit AI
STRIKE
$ 0.00284392
-4.31%
-0.26%
-58.73%
$ 600.60K
$ 145.56K
29
ARC
ARC
ARC
$ 0.000514
0.00%
0.00%
-1.72%
$ 529.42K
$ 258.74K
30
EternalAI
EternalAI
EAI
$ 0.00145583
0.00%
--
-1.85%
$ 463.64K
$ 12.05
31
Xeleb Protocol
Xeleb Protocol
XCX
$ 0.0038794
-0.32%
-3.25%
-31.34%
$ 420.01K
$ 13.43M
32
SwarmNode.ai
SwarmNode.ai
SNAI
$ 0.0004155
-0.60%
-0.05%
+3.33%
$ 416.40K
$ 138.50M
33
HAiO
HAiO
HAIO
$ 0.00088151
0.00%
--
0.00%
$ 412.53K
$ 4.39
34
BORT
BORT
BORT
$ 0.00034669
+0.56%
-0.11%
-23.24%
$ 337.17K
$ 48.78K
35
Solaris AI
Solaris AI
SOLARIS
$ 0.00026184
+0.16%
-0.00%
-8.59%
$ 261.82K
$ 132.52
36
ArchAI
ArchAI
ARCHAI
$ 0.00058545
0.00%
+0.01%
-4.08%
$ 259.32K
$ 2.19
37
Instaclaw
Instaclaw
INSTACLAW
$ 0.00059957
-0.05%
-0.07%
-14.53%
$ 256.05K
$ 1.59K
38
ORBOFI
ORBOFI
OBI
$ 0.0001759
0.00%
+1.50%
-18.19%
$ 252.23K
$ 102.49K
39
Simmi Token
Simmi Token
SIMMI
$ 2.43E-6
0.00%
-0.10%
-5.08%
$ 242.64K
--
40
CLAWNCH
CLAWNCH
CLAWNCH
$ 2.01E-6
0.00%
+5.40%
+11.67%
$ 201.00K
--
41
Dasha
Dasha
VVAIFU
$ 0.0001864
+0.22%
+0.01%
-7.88%
$ 185.03K
$ 287.21
42
0xMonk by Virtuals
0xMonk by Virtuals
MONK
$ 0.00017499
0.00%
--
+1.76%
$ 174.99K
$ 6.30
43
SuiAI
SuiAI
SUAI
$ 0.00017377
+0.13%
-0.00%
+15.69%
$ 173.77K
$ 4.53
44
Rabbi Schlomo by Virtuals
Rabbi Schlomo by Virtuals
SHEKEL
$ 0.00017052
-0.12%
-0.01%
-42.46%
$ 170.52K
$ 1.09K
45
Primis Protocol
Primis Protocol
PRIMIS
$ 0.00013436
+0.10%
+0.12%
+1.11%
$ 134.31K
$ 2.24K
46
STYLE Token
STYLE Token
STYLE
$ 0.00013071
0.00%
--
0.00%
$ 106.72K
$ 7.14
47
minidev
minidev
MINI
$ 1.31E-6
0.00%
+3.00%
0.00%
$ 93.49K
--
48
Hermes OS
Hermes OS
HERMESOS
$ 8.64417E-7
+0.01%
+9.40%
+1.63%
$ 86.43K
--
49
Node Sphere AI
Node Sphere AI
NSAI
$ 7.082E-5
0.00%
-0.50%
-5.57%
$ 70.81K
--
50
FOMO
FOMO
FOMO
$ 6.8013E-7
-0.62%
-21.00%
+138.94%
$ 68.01K
--

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ลอนช์แพด AI Agent คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ลอนช์แพด AI Agent เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 87 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $2.31B
โทเค็น ลอนช์แพด AI Agent ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ลอนช์แพด AI Agent ที่ติดตามบน MEXC นั้น BAC แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 11.60% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ลอนช์แพด AI Agent กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 87 ลอนช์แพด AI Agent ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ลอนช์แพด AI Agent ยอดนิยม รวมถึง SKY, VIRTUAL, FET. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ลอนช์แพด AI Agent คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ลอนช์แพด AI Agent ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $2.31B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ลอนช์แพด AI Agent นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง