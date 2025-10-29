ราคาปัจจุบัน Cod3x วันนี้ คือ 0.080437 USD ติดตามการอัปเดตราคา CDX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา CDX ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Cod3x วันนี้ คือ 0.080437 USD ติดตามการอัปเดตราคา CDX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา CDX ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

Cod3x โลโก้

Cod3x ราคา (CDX)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 CDX เป็น USD

$0.08043
$0.08043$0.08043
+15.10%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Cod3x (CDX) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:05:32 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Cod3x (CDX) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.069823
$ 0.069823$ 0.069823
ต่ำสุด 24h
$ 0.081001
$ 0.081001$ 0.081001
สูงสุด 24h

$ 0.069823
$ 0.069823$ 0.069823

$ 0.081001
$ 0.081001$ 0.081001

$ 0.251359
$ 0.251359$ 0.251359

$ 0.01749092
$ 0.01749092$ 0.01749092

+1.97%

+15.20%

+24.44%

+24.44%

ราคาเรียลไทม์ Cod3x (CDX) คือ $0.080437 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดCDX ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.069823 และราคาสูงสุด $ 0.081001 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ CDX คือ $ 0.251359 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.01749092

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น CDX มีการเปลี่ยนแปลง +1.97% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +15.20% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +24.44% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Cod3x (CDX) ข้อมูลการตลาด

$ 3.95M
$ 3.95M$ 3.95M

--
----

$ 3.95M
$ 3.95M$ 3.95M

49.08M
49.08M 49.08M

49,076,466.76556558
49,076,466.76556558 49,076,466.76556558

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Cod3x คือ $ 3.95M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ CDX คือ 49.08M โดยมีอุปทานรวมที่ 49076466.76556558 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 3.95M

ประวัติราคา Cod3x (CDX) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Cod3x เป็น USD เท่ากับ $ +0.01061281
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Cod3x เป็น USD เท่ากับ $ -0.0091920025
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Cod3x เป็น USD เท่ากับ $ -0.0162421768
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Cod3x เป็น USD เท่ากับ $ -0.03104132904520699

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.01061281+15.20%
30 วัน$ -0.0091920025-11.42%
60 วัน$ -0.0162421768-20.19%
90 วัน$ -0.03104132904520699-27.84%

อะไรคือ Cod3x (CDX)

Cod3x is an AI framework created in 2023 which powers more than 400,000 AI agents. With the new Cod3x Create app, this framework can be used by anyone to create financial and social AI agents in seconds with no code or technical skills required.

Users can stake the CDX token to increase their agent's capabilities, including increased trade frequency and premium data access. On launch, staking CDX will give access to alpha features.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Cod3x (USD)

Cod3x (CDX) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Cod3x (CDX) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Cod3x

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Cod3x ตอนนี้!

CDX เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Cod3x (CDX)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Cod3x (CDX) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ CDXโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Cod3x (CDX)

วันนี้ Cod3x (CDX) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน CDX เป็นUSD คือ 0.080437 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน CDX เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ CDX เป็น USD คือ $ 0.080437 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Cod3x คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ CDX คือ $ 3.95M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ CDX คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ CDX คือ 49.08M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ CDX คือเท่าใด?
CDX ถึงราคา ATH ที่ 0.251359 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ CDX คือเท่าไร?
CDX ถึงราคา ATL ที่ 0.01749092 USD
ปริมาณการเทรดของ CDX คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ CDX คือ -- USD
ปีนี้ CDX จะสูงขึ้นอีกไหม?
CDX อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา CDX เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:05:32 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Cod3x (CDX)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

