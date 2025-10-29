Cod3x ราคา (CDX)
ราคาเรียลไทม์ Cod3x (CDX) คือ $0.080437 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดCDX ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.069823 และราคาสูงสุด $ 0.081001 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ CDX คือ $ 0.251359 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.01749092
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น CDX มีการเปลี่ยนแปลง +1.97% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +15.20% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +24.44% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Cod3x คือ $ 3.95M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ CDX คือ 49.08M โดยมีอุปทานรวมที่ 49076466.76556558 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 3.95M
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Cod3x เป็น USD เท่ากับ $ +0.01061281
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Cod3x เป็น USD เท่ากับ $ -0.0091920025
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Cod3x เป็น USD เท่ากับ $ -0.0162421768
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Cod3x เป็น USD เท่ากับ $ -0.03104132904520699
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ +0.01061281
|+15.20%
|30 วัน
|$ -0.0091920025
|-11.42%
|60 วัน
|$ -0.0162421768
|-20.19%
|90 วัน
|$ -0.03104132904520699
|-27.84%
Cod3x is an AI framework created in 2023 which powers more than 400,000 AI agents. With the new Cod3x Create app, this framework can be used by anyone to create financial and social AI agents in seconds with no code or technical skills required.
Users can stake the CDX token to increase their agent's capabilities, including increased trade frequency and premium data access. On launch, staking CDX will give access to alpha features.
