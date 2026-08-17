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ราคาปัจจุบัน Hermes OS วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด HERMESOS เท่ากับ 85,963 USD ติดตามการอัปเดตราคา HERMESOS เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Hermes OS วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด HERMESOS เท่ากับ 85,963 USD ติดตามการอัปเดตราคา HERMESOS เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Hermes OS ราคา (HERMESOS)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 HERMESOS เป็น USD

$0.000000860069
$0.000000860069$0.000000860069
-1.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Hermes OS (HERMESOS) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 07:41:32 (UTC+8)

ราคา Hermes OS วันนี้

ราคาปัจจุบัน Hermes OS (HERMESOS) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.05% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน HERMESOS เป็น USD คือ $ 0 ต่อ HERMESOS.

Hermes OS มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 85,963 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 100.00B HERMESOS ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา HERMESOS เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น HERMESOS เคลื่อนไหว -0.11% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -0.06% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง --.

Hermes OS (HERMESOS) ข้อมูลการตลาด

$ 85.96K
$ 85.96K$ 85.96K

--
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$ 85.96K
$ 85.96K$ 85.96K

100.00B
100.00B 100.00B

99,999,999,999.99998
99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Hermes OS คือ $ 85.96K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ HERMESOS คือ 100.00B โดยมีอุปทานรวมที่ 99999999999.99998 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 85.96K

ประวัติราคา Hermes OS USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
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ต่ำสุด 24h
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สูงสุด 24h

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$ 0$ 0

-0.11%

-1.04%

-0.06%

-0.06%

ประวัติราคา Hermes OS (HERMESOS) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Hermes OS เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Hermes OS เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Hermes OS เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Hermes OS เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-1.04%
30 วัน$ 0-21.96%
60 วัน$ 0-68.82%
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา Hermes OS

การคาดการณ์ราคา Hermes OS (HERMESOS) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ HERMESOS ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Hermes OS (HERMESOS) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Hermes OS อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Hermes OS จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา HERMESOS ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Hermes OS

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Hermes OS (HERMESOS) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

AI Agent LaunchpadAI FrameworkArtificial Intelligence (AI)

เกี่ยวกับ Hermes OS

ราคาปัจจุบันของ Hermes OS คือเท่าไร?

ซื้อขายที่ ฿ โดย Hermes OS มีการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ -1.04% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

การจัดสรรโทเคนส่งผลต่อการประเมินมูลค่าของ HERMESOS อย่างไร?

การจัดสรรโทเคนมีบทบาทสำคัญ: ด้วยจำนวนโทเคนที่หมุนเวียนอยู่ในระบบถึง 99999999999.99998 ความขาดแคลนหรือภาวะเงินเฟ้ออาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อพฤติกรรมของราคาในระยะยาว

มูลค่าตามราคาตลาดของ Hermes OS คือเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดของมันคือ ฿2776379.04715271162000 โดยอยู่ในอันดับที่ #6202 ของโลก ซึ่งบ่งบอกถึงขนาดของการนำไปใช้งานในเครือข่าย

กิจกรรมการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงเป็นอย่างไร?

HERMESOS มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงสภาพคล่องและกิจกรรมของผู้ใช้งานในปัจจุบัน

ช่วงราคาใน 24 ชั่วโมงเป็นอย่างไร?

ราคามีการเคลื่อนไหวระหว่าง ฿ และ ฿ ซึ่งช่วยให้นักลงทุนประเมินแรงฉุดลากในระยะสั้นได้

Hermes OS เข้ากับหมวดหมู่ Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem,AI Agent Launchpad,AI Framework,Bankr Ecosystem อย่างไร?

ในฐานะโทเคนประเภท Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem,AI Agent Launchpad,AI Framework,Bankr Ecosystem HERMESOS แข่งขันกับสินทรัพย์ที่คล้ายคลึงกันโดยพิจารณาจากประโยชน์ใช้สอย การจัดสรรโทเคน การนำไปใช้งาน และแนวโน้มประสิทธิภาพ

แนวโน้มทางเศรษฐศาสตร์ของโทเคนในระยะยาวที่สำคัญมีอะไรบ้าง?

การปล่อยโทเคน การเผาโทเคน ตารางการปลดล็อก และรางวัลการเดิมพัน—ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ของ --—สามารถส่งผลต่ออุปทานในอนาคตและความเชื่อมั่นของตลาดได้

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Hermes OS

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 07:41:32 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Hermes OS (HERMESOS)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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